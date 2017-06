Lehrtafel informiert über Streuobstwiesen Ein Wimmelbild bringt zukünftig Wanderern und Spaziergängern die Bewohner der Wiese in Liebstadt näher.

© Symbolfoto: dpa

Auf dem Landgut Kemper und Schlomski wurde diese Woche eine Lehrtafel zum Lebensraum Streuobstwiese eingeweiht. Die Tafel befindet sich oberhalb des ehemaligen Freibads auf der Kirschwiese zwischen Großröhrsdorf und Seitenhain. Sie zeigt ein großes Wimmelbild, auf dem Wanderer und Spaziergänger die Bewohner der Wiese entdecken können. Im Inneren eines echten Stammstücks verbergen sich die Heimstätten von Steinkauz und Eremit. Die Enthüllung bildete den Abschluss des Ganztagsangebotes „Lebensraum Streuobstwiese“ an der Benjamin-Geißler-Grundschule, das gemeinsam mit dem Landgut durchgeführt wird. Es vermittelt den Kindern Wissen rund um den Lebensraum. In den nächsten Jahren möchte Bärbel Kemper die Umweltbildungsarbeit am Landgut weiter ausbauen. (SZ/kk)

