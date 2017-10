Handball – Sachsenligen Lehrstunden für den HSG-Nachwuchs In Sachsens höchsten Spielklassen haben die zwei Neudorf/Döbelner Teams, derzeit wenig zu bestellen. Das soll sich ändern.

Zu selten setzten sich die A-Jugendlichen der HSG Neudorf/Döbeln gegen den NSG EHV/Nickelhütte Aue vorm gegnerischen Tor so erfolgreich in Szene wie in dieser Spielsituation. © Dietmar Thomas

Eher keinen erfolgreichen Punktspieltag erlebten die beiden in der Sachsenliga aktiven Nachwuchsteams der HSG Neudorf/Döbeln. Die A-Jugend männlich unterlag der NSG EHV/Nickelhütte Aue mit 15:20, und die C-Jugend weiblich verlor beim SV Koweg Görlitz mit 15:20.

Die Jungs der A-Jugend hatten sich gegen den Tabellennachbarn schon vorgenommen, etwas Zählbares in Döbeln zu behalten. Allerdings traten die Muldenstädter aufgrund von Verletzungen und Arbeit in diesem wichtigen Spiel nur mit neun Akteuren an, was sich im Spielverlauf doch als Handicap erweisen sollte. Die Partie begann zwar ausgeglichen, sogar mit leichten Vorteilen – vor allem im Deckungsbereich – für die Gastgeber. Allerdings fehlte vorm gegnerischen Tor die nötige Konsequenz im Abschluss, sodass die Erzgebirger zu einer Drei-Tore-Pausenführung kamen. In der zweiten Halbzeit sollte die Abwehr weiter so stehen wie bislang. Allerdings waren von den Verantwortlichen mehr Treffer gewünscht. Das funktionierte allerdings nur phasenweise. So blieben die Neudorf/Döbelner zwar in Schlagdistanz, doch das letzte Quäntchen fehlte, um die Auer nochmals richtig in Bedrängnis zu bringen. „Es war schon eher eine unnötige Niederlage“, sagte der an diesem Tag verantwortliche Trainer Florian Wunder und fügte an: „Jetzt gilt es in den nächsten Spielen, das, was man kann auf die Platte zu bringen, um endlich mal wieder einen Sieg zu holen.

Die C-Jugend-Mädels hatten sich beim bisherigen Tabellennachbarn in Görlitz eigentlich mehr ausgerechnet, als eine erneut sehr deutliche Niederlage zu kassieren. In den ersten zehn Minuten schien der Plan der Trainer Raimo Wagner und Jessica Eisold auch aufzugehen. Die Mannschaft präsentierte sich ihren Möglichkeiten nach recht vielversprechend und führte sogar mit 4:3. Dann allerdings spielten die Görlitzerinnen ihre größere Erfahrung aus und erzielten in kurzem Abstand mehrere Treffer hintereinander. So kam es zum Bruch im Neudorf/Döbelner Spiel. Die Mittelsächsinnen zeigten sich trotz Auszeit beeindruckt, ließen die Köpfe hängen und agierten im weiteren Spielverlauf vorm gegnerischen Tor zu ängstlich. Das führte dazu, dass weitere Tore der Muldenstädterinnen Mangelware blieben. Die Gastgeberinnen dagegen schraubten das Ergebnis zur Pause auf 16:6 nach oben und setzten dies im zweiten Abschnitt fort. „Wir dürfen uns auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben und müssen weiter mutig spielen“, benennt Raimo Wagner eine der Baustellen. „Die Ansätze sind da. Aber die müssen wir jetzt auch einmal besser nutzen.“

