Lehrstunde für den Aufsteiger In der Handball-Sachsenliga der Frauen feiert RIO einen 36:26 (23:12)-Erfolg gegen den USV TU Dresden.

Christin Müller kommt aus dem Rückraum zum Torabschluss. Sie steuerte drei Treffer zum klaren Heimsieg der HSG Riesa/Oschatz bei. © Gerhard Schlechte

Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz feierten am 7. Spieltag der Sachsenliga einen souveränen 36:26 (23:12)-Heimsieg über den Aufsteiger USV TU Dresden. Damit festigte RIO den Platz im Spitzenquartett der Liga.

Nach starker erster Hälfte nahmen sich die RIO-Frauen etwas zurück, ließen die Dresdnerinnen aber nie näher als auf einen 9-Tore-Abstand herankommen. Carmen Schneider mit 15 und Clara Pechnig mit sieben Treffern waren die erfolgreichsten Schützinnen an diesem Tag.

Das Spiel startete schwungvoll und torreich. Die Gastgeberinnen stellten eine starke Abwehr und zwangen ihre Gegnerinnen zu vielen technischen Fehlern, so dass es postwendend im gegnerischen Kasten klingelte. Besonders torhungrig zeigte sich dabei Carmen Schneider, die allein neun der ersten zehn Tore erzielte. Allerdings war das RIO-Angriffsspiel zunächst auch mit etlicheh Fehlern behaftet und dadurch kamen die USV-Frauen ebenso zu relativ leichten Gegenstoß-Treffern. Bis zum 5:4 (6.) blieben die Dresdnerinnen noch dran, danach platzte der Knoten auch bei den restlichen HSG-Spielerinnen.

Francie Hirth führte nun klug Regie und spielte ihre Mitspielerinnen mehrfach frei oder wuselte sich allein durch die Abwehr der Gäste. Gleichzeitig ließ Riesa/Oschatz in der Abwehr nicht locker. Mit einem 7:0-Lauf setzten sich die Gastgeberinnen Mitte der Halbzeit auf 11:4 erstmals deutlich ab. Auch die Auszeit in der 11. Minute von Gästetrainer Andreas Lemke, der die Rosentalhalle noch von früheren SHV-Oschatz-Zeiten kennt, konnte die Torflut der Einheimischen nicht stoppen. Mit einem weiteren Lauf von 13:7 zum 19:7 war die Partie praktisch entschieden. In die Kabinen ging es dann mit einer 23:12-Führung, die so im Vorfeld eigentlich nicht zu erwarten war.

Dresden steigert sich nach Wechsel

Die hohe Führung im Hinterkopf ließ die Spielerinnen von Heiko Loose und Mario Salomo die zweite Hälfte etwas ruhiger angehen. Die Dresdnerinnen waren um Schadensbegrenzung bemüht und steigerten sich in der zweiten Hälfte. Waren die Gäste auf nuen Tore heran, schalteten die RIO-Frauen einen Gang hoch und stellten den alten Abstand wieder her. In der 48. Minute musste Sally Witecy nach der dritten Zeitstrafe auf die Tribüne, was die Abwehr etwas durcheinander brachte. Gleichzeitig wechselte das RIO-Trainerteam munter durch. Den Dresdnerinnen gelangen so noch einige Tore, so dass es am Ende „nur“ 36:26 für die HSG Riesa/Oschatz hieß.

Das nächste Spiel steht für die RIO-Frauen am kommenden Sonntag auswärts gegen die HSG Neudorf/Döbeln.

