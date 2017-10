Lehrstellenbörse stellt sich auf Migranten ein

Die Johannstädter Praktikums- und Lehrstellenbörse bekommt jetzt einen Servicepunkt für Migranten. Wenn am 4. November die siebte Ausgabe in der Johannstadthalle stattfindet, bekommen Migranten Hinweise für die erste Orientierung und zu Kontaktmöglichkeiten. Von 10 bis 15 Uhr stellen sich in der Halle auf der Holbeinstraße 68 insgesamt 49 Unternehmen und Institutionen vor und präsentieren ihre Angebote rund um Lehrstellen und Praktika.

„Die Erfahrungen im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass wir Migranten noch besser einbinden müssen“, so Ortsamtsleiter André Barth. An dem Servicepunkt helfen Ehrenamtler beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen, beraten zu betrieblichen Abläufen oder vermitteln Kontakte. Für längere Gespräche steht ein Rückzugsbereich zur Verfügung. Mit vor Ort sind dieses Mal auch Mitglieder des Gemeindedolmetscherdienstes. Sie unterstützen bei der Verständigung in den Sprachen Arabisch, Persisch, Russisch und Vietnamesisch. Der Eintritt zur Börse ist kostenlos. (SZ/noa)

