Lehrlingssuche per Carrera-Bahn Wer bei der Aktion in Freital der Schnellste ist, der kann bei der Messe Karriere-Start in Dresden im Finale mitfahren.

Jugendliche können im VW-Autohaus in Freital um die Kurven düsen – und dabei vielleicht ihren künftigen Beruf kennenlernen. © Karl-Ludwig Oberthür

Bei der Suche nach Lehrlingen setzen die Unternehmen aus der Region zunehmend auf neue Konzepte. Der Autokonzern Volkswagen zum Beispiel verbindet das Werben um Auszubildende in der Region mit einem Spiel. Am Dienstag, 10. Januar, findet die Aktion im VW-Autohaus Jan Wirthgen an der Wilsdruffer Straße 37 in Freital statt. Von 14 bis 18 Uhr können sich dort Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren und zugleich an einem Wettbewerb auf einer Carrera-Bahn teilnehmen. Die schnellsten Fahrer auf der Spielzeug-Rennpiste können zum Finale bei der Messe Karrierestart am 22. Januar in Dresden antreten.

„Wir als Volkswagen-Partner sind stets auf der Suche nach jungen Leuten mit Köpfchen, die engagiert und begeisterungsfähig sind und Spaß am technischen Fortschritt haben“, teilt eine Sprecherin mit. „Die Betriebe bieten sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich diverse Ausbildungsberufe und duale Studiengänge an der Berufsakademie an.“ Eine Anmeldung zu der Veranstaltung in Freital ist nicht nötig. (SZ)

