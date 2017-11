Sportschießen Lehrgeld bezahlt – trotzdem gewonnen Beim letzten Wettkampf der Makarow-Pokalserie holen sich die Großenhainer überraschend den Tagessieg.

© Symbolfoto: dpa

Zeit zum Lernen gab es vor allem für die Großenhainer Makarow-Schützen in diesem Jahr ausreichend. Erstmals nahm eine Mannschaft der Freischützengesellschaft 1860 am mittlerweile 11. Jahrgang der Hoyerswerdaer Makarow-Pokalserie teil und musste sich im 140-Starter- und 21-Mannschaften-Feld behaupten.

Da bis auf die wenigen Einsätze einzelner Schützen beim Dresdner Makarow-Cup (ebenfalls 130 Teilnehmer) in diesem Metier keine Erfahrungen vorlagen, kann man den Einstand durchaus als gelungen bezeichnen. Know-How-Unterstützung gab es vor allem von der Sackaer Mannschaft, in der FSG-Schütze Günter Jurisch bereits im Vorjahr Erfahrungen sammeln konnte. Ob Auswahl der Munitionssorte, Einsatz der Schützen, mentale Vorbereitung oder Schießtechnik – im technischen und taktischen Bereich gab es eine Menge auszuprobieren. Immerhin zählen vier Wettkämpfe zur Pokalserie, Zufallsergebnisse sind in der Endabrechnung also so gut wie ausgeschlossen.

Geschossen wird mit der sicher noch Vielen bekannten russischen Makarow-Pistole, einer Entwicklung der 1950er Jahre, zehn Schüsse auf eine 12er Scheibe in 25 Meter Entfernung. Die Qualität dieser Waffe ist bedeutend besser als ihr Ruf, die Vielzahl der Spitzenergebnisse spricht eine deutliche Sprache, denn die 12 auf der Scheibe ist nur 10 Zentimeter groß. Die ersten fünf Schützen lagen alle im Bereich von 117 bis 115 Ringen, platzierten also mindestens 50 Prozent aller Treffer genau in der Mitte.

Im Schlusswettkampf gab es für die Sackaer Mannschaft einen verdienten dritten Platz nur sechs Ringe hinter dem Sieger und für die Großenhainer den Tagessieg in der Einzelwertung (Preußner, 117 von 120 Ringen).

In der Endabrechnung stehen die Sackaer nach vier Wettkämpfen auf Platz Vier und die Großenhainer auf dem 13. Platz. Überlegene Siegermannschaften sind die 1. Schützengilde Freital „Sachsen 90“ und der Dresdner Schützenverein „König Albert“, Gesamteinzelsieger ist Marcus Aschenbrenner (Dresdner SV).

Für die Schützen des einheimischen Röder-Mulde-Schützenkreises gab es nach vier Wettkämpfen folgende Platzierungen: 12. Kühnel/Sacka, 13. Preußner/FSG, 23 . Jurisch/FSG/Sacka, 28. Schüller/Ziegenhain/Sacka, 31. Worowsky/Sacka, 32. Benicke/FSG, 67. Enger/FSG, 98. Redslob/SV Gröditz, 99. Junge/FSG. René Strach (FSG) nahm am letzten Wettkampftag mit 110 Ringen erstmals und erfolgreich teil.

Im Februar wollen die Großenhainer in der Hoyerswerdaer Winterrunde mit zwei Mannschaften und besseren Einzel- und Mannschaftsergebnissen erneut in der Lausitz antreten.

