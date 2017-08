Triathlon Lehrgeld bezahlt Sechs Riesaer Nachwuchssportler starteten bei der DM in Merzig. Ganz vorn konnten sie sich diesmal nicht platzieren.

Mit sechs Triathleten war der SC Riesa jüngst bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren in Merzig (Saarland) am Start - nach einem Jahr harter Vorbereitung.

Am Samstag fanden die Einzelwettkämpfe statt, bei denen gleich vier junge Riesaer Athleten antreten durften. Für sie war es der erste Start bei einer DM, und der Respekt und die Aufregung waren bei jedem augenscheinlich. In Starterfeldern von über 70 männlichen sowie knapp 60 weiblichen Athleten geht es beim Schwimmstart schon richtig zur Sache. Geschwommen wurde in der Saar und beim Gerangel um die besten Startplätze kann man schon mal den einen oder andern Tritt oder Schlag abbekommen. Dennoch kamen die Riesaer gut durch und konnten sich, durch einen schnellen Wechsel aufs Rad, im vorderen Mittelfeld positionieren. Beim abschließenden Lauf mussten noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisiert werden, um diese Positionen zu halten. Am Ende liefen die Riesaer Malte Kreibich, Marlon Schuster und Fritz Bjarsch auf die Plätze 26, 28 und 34. Emily Schröder platzierte sich bei den Damen auf Platz 34.

Den Sportlern war ein wenig Enttäuschung durchaus anzumerken. Dennoch zeigte sich Regionaltrainer Marco Kalwak mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Aufregung und fehlende Wettkampfpraxis haben den Sportlern sicherlich ein paar Sekunden auf bessere Platzierungen gekostet. Die Rückstände auf die Top 20 waren jedoch sehr gering.

Jonas Kliemann und Jonathan Engisch hingegen haben da schon etwas mehr Erfahrung. Auch in diesem über 70 Personen starkem Starterfeld geht es beim Schwimmen sehr hart zur Sache. Erfreulicherweise hatte Jonas einen besonders guten Start und war nach der ersten Hälfte als Fünfter um die Boje. Mit der zehntbesten Schwimmzeit wechselte Jonas sehr schnell auf das Rad und fuhr mit der ersten Radgruppe ein enorm hohes Tempo. Bei solchen Rennen ist die Gefahr eines Sturzes groß. Geistesgegenwärtig konnte er gerade noch dem vor ihm fahrendem Sportler ausweichen, als dieser bei einem Manöver in die Leitplanke fuhr. Allerdings wurde der abschließende Lauf auch hier zu einem wahren Krimi. Fünfzehn Athleten gingen gleichzeitig auf die Laufstrecke. Sie liefen von Anfang an ein extrem hohes Tempo. Dem musste Jonas dann leider etwas Tribut zollen und kam am Ende auf Platz 12. Einer 15-sekündigen Zeitstrafe geschuldet, wurde diese Platzierung im Nachgang noch auf Platz 15 korrigiert, was die Stimmung des 17-Jährigen ein wenig trübte. Dennoch war Jonas mit seinem sportlichen Ergebnis sehr zufrieden. Jonathan erwischte leider keinen guten Tag und kam am Ende auf einen für ihn enttäuschendem Platz 51 ein. (mk)

