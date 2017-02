Lehrerverband unterstützt Streik Kein regulärer Unterricht am Mittwoch für die Klassen 5 bis 10 am Werner-von-Siemens-Gymnasiums.

Die Lehrerschaft des Großenhainer Werner-von-Siemens-Gymnasiums wird die zentrale Streikveranstaltung in Dresden am Mittwoch mit einer großen Abordnung besuchen. Demnach haben die Klassen 5 bis 10 keinen regulären Unterricht. Die Elft- und Zwölftklässler würden dagegen im Rahmen der Möglichkeiten beschult. Das Gymnasium habe selbstverständlich geöffnet und Schüler würden betreut. Die Eltern wurden mit einem entsprechenden Brief informiert. Die Großenhainer Oberschule Am Schacht beteiligt sich ebenfalls am Streik. Der Unterricht, so Schulleiter Axel Hackenberg, finde nach vorhandenen Kapazitäten statt. In Ebersbach und Schönfeld soll der Unterricht ebenfalls im Rahmen des Möglichen stattfinden. In der Großenhainer Kupferbergschule findet der Unterricht nahezu komplett statt. Es beteiligten sich nach Auskunft der Oberschule nur einige wenige Lehrer am Warnstreik.

Für Grundschüler der Region wird generell eine Notbetreuung organisiert.

Der sächsische Lehrerverband unterstützt den geplanten Warnstreik. Wie Referent Knut Oberdiek im SZ-Gespräch am Dienstagmorgen sagte, sei der Verband als Teil des ddb Beamtenbund und Tarifunion selbstverständlich mit vertreten. Hintergrund der Arbeitskampfmaßnahmen sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die zweite Verhandlungsrunde ist am 31.Januar 2017 in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber haben weder bei der Stufe 6 noch bei der linearen Einkommenserhöhung ein Angebot unterbreitet, was zu großem Unmut bei den Beschäftigten führte. Stattdessen verweisen die Vertreter der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) immer wieder auf die finanziellen Auswirkungen der gewerkschaftlichen Forderungen.

Die Einführung einer zusätzlichen Erfahrungsstufe 6 in der Entgelttabelle ist die Hauptforderung der sächsischen Lehrerinnen und Lehrer in der Tarifrunde 2017. „Die Etablierung der Stufe 6 in der Länder-Gehaltstabelle ist eine realistische Chance, das Einkommen der Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder, gerade auch von Lehrkräften in allen Schularten, aufzuwerten. Das hat auch für die Nachwuchsgewinnung in Sachsen eine entscheidende Bedeutung“, erklärt Jens Weichelt, Stellvertretender Vorsitzender der dbb-Bundestarifkommission und Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes.

Die Großenhainer Lokalausgabe der SZ hatte in ihrer Dienstagausgabe vermeldet, der sächsische Lehrerverband würde den Streik am Mittwoch nicht unterstützen. Das ist jedoch nicht richtig. Wir bitten, diesen bedauerlichen Fehler zu entschuldigen. (SZ/ck)

