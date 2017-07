Lehrermangel: Wird alles noch schlimmer? An den Schulen der Oberlausitz fehlt Personal in Größenordnungen. Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft.

Steht Unterrichtsausfall im kommenden Schuljahr gleich mit auf dem Stundenplan? An den Schulen in der Oberlausitz ist das stark zu befürchten. Und als ob das Problem nicht schon groß genug wäre, soll jetzt auch noch die Bautzener Bildungsagentur aufgelöst werden. Foto: © dpa/Caroline Seidel

Viereinhalb Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres dürfte es langsam Gewissheit werden: Es wird wohl tatsächlich nicht mehr gelingen, an allen Schulen ausreichend Lehrer zu beschäftigen. Die Folge wird Unterrichtsausfall in Größenordnungen sein, ahnt man nicht nur beim Landeslehrerverband.

Unter den gestandenen Lehrern und Schulleitern der Region ist der Unmut schon lange groß. Bereits vor Wochen haben Grundschulleiter aus der Oberlausitz in einem gemeinsamen Brief an Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) aufgeschrieben, was aus ihrer Sicht alles schief läuft im sächsischen Schulsystem.

Es sind ungewöhnlich deutliche Worte: So sehen die Schulleiter in dem eilig zusammengezimmerten Maßnahmepaket der Landesregierung für eine zukunftsfähige Schule nur einen „verzweifelten Versuch, den vorhersehbaren und in Kauf genommenen Mangel an Fachkräften zumindest abzumildern.“ Ihre Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens würden zunehmend größer“, schreiben die Schulleiter ihrer Dienstherrin. Als „unverschämt“ bezeichnen sie die Art und Weise, wie sie jetzt mit dem vor Jahren zu erwartenden Personalmangel konfrontiert werden, der durch die „vorsätzliche oder fahrlässige Vernachlässigung einer vorausschauenden Personalpolitik“ entstanden sei.

Ministerium plant Umstrukturierung

Und als ob die Probleme an den Schulen nicht schon groß genug wären, wird jetzt auch noch bekannt, dass das Kultusministerium eine Umstrukturierung plant, der ausgerechnet die Bautzener Bildungsagentur zum Opfer fallen soll. Schon ab Januar 2018 sollen die bisherigen fünf Regionalstandorte zu einem Landesamt in Dresden, Chemnitz und Leipzig zusammengefasst werden. Neben Bautzen würde auch die Regionalstelle in Zwickau wegfallen. Die Schulen in den Kreisen Bautzen und Görlitz sollen dann größtenteils von Dresden aus betreut werden.

„Für uns ist dieses Vorgehen absolut unverständlich und in keiner Weise nachvollziehbar“, sagt Petra Müller, die stellvertretende Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbands. Vor allem in der gegenwärtigen Situation, in der gerade im ländlichen Raum jedes einzelne Einstellungsverfahren einem Marathon gleicht, sei es fatal, die Regionalstelle vor Ort einfach wegzurationalisieren. „Der ländliche Raum würde dadurch noch mehr als ohnehin schon ins Hintertreffen geraten, und die Probleme an den Schulen würden noch weiter verschlimmert“, ist man bei der Lehrergewerkschaft überzeugt.

Riesiger Aufwand vor Ort

„Der Aufwand vor Ort, das knappe Lehrerpersonal hin- und herzuschieben und immer wieder Abordnungen zu organisieren, ist riesig“, sagt Petra Müller. „Wir können uns nicht vorstellen, dass das von Dresden aus machbar ist.“ Es müsse jemand vor Ort sein, der die Gegebenheiten kennt. Es müsse dringend auch jemand vor Ort sein, der die vielen Seiteneinsteiger betreut.

Beim Sächsischen Kultusministerium hält man sich in jeder Hinsicht bedeckt. Die Umstrukturierung der Bildungsagenturen sei vom Landtag mit dem neuen Schulgesetz beschlossen worden, erklärt Pressereferentin Manja Kelch. Petra Müller vom Lehrerverband befürchtet indes, dass dieser Nebensatz im neuen Schulgesetz vielen Abgeordneten gar nicht aufgefallen ist: „Dem Kultusministerium wird unmittelbar das Landesamt untergeordnet.“

Warum gerade jetzt und warum gerade auf diese Weise, auch dazu will man sich im Kultusministerium nicht äußern: Die Umstrukturierung befinde sich noch in der Vorbereitungsphase und müsse in weiteren Schritten abgestimmt werden, heißt es dazu nur aus dem Pressereferat. Unbeantwortet bleibt ebenso die Frage, welche Konsequenzen es denn an den Schulen geben wird, an denen Fachlehrer-Stellen nicht besetzt werden können. Der Einstellungsprozess, so heißt es, laufe gegenwärtig auf Hochtouren.

