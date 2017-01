Lehrermangel in Nünchritz sorgt für sachsenweites Echo Es gibt viel Kritik, nachdem der Unterricht an der Grundschule im Ort wegen Krankheit ausfiel. Die Bildungsagentur weist die zurück.

Der Unterricht an der Grundschule Nünchritz findet wieder regulär statt. Das erklärte die Bildungsagentur auf Nachfrage der SZ. Nachdem vier der elf Lehrer erkrankt waren, wurden die Eltern gebeten, ihre Kinder am vergangenen Freitag zu Hause zu lassen. Der planmäßige Unterricht fiel aus, stattdessen wurden Klassen zusammengelegt beziehungsweise die Kinder ab Mittag im Hort betreut. Die Bildungsagentur spricht nach wie vor von einem Einzelfall. „Eine ähnliche Situation hat es in den vergangenen Wochen weder an anderen Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien oder Förderschulen im Gebiet der Bildungsagentur Dresden gegeben“, sagte Sprecherin Petra Nikolov. Auch den Vorwurf von Eltern, dass an manchen Schulen die Ganztagsangebote aufgrund von Lehremangel wegfallen würden, bestätigte Nikolov nicht. „Ja, es stimmt, dass aktuell viele Lehrkräfte erkrankt sind“, so die Pressesprecherin. Der Krankenstand sei jedoch weder ungewöhnlich hoch, noch unüblich für die Jahreszeit. Viele Eltern widersprechen dem jedoch vehement.

In den vergangenen Tagen gingen Leserbriefe aus ganz Sachsen zu diesem Thema ein, zahlreiche Leser meldeten sich zudem auf Facebook zu Wort – und widersprechen der Darstellung der Bildungsagentur. „Unsere Tochter ist letzten Freitag auch zu Hause geblieben, da nur Notbetreuung stattfand“, schreibt Familie Gratzl, deren Kind die Grundschule Wehrsdorf in der Nähe von Bautzen besucht. „Ich möchte jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass nicht die Lehrer und Schulleiter vor Ort die Schuld an der Misere tragen. Wie Herr Gust sagt: „Sachsen rennt sehenden Auges in die Katastrophe.“ Der Ball liegt bei der sächsischen Bildungsagentur“, schreibt Sibylle Gratzl. Auch in der Grundschule Lohmen und in der Gleisberg-Grundschule Heidenau gibt es wohl ähnliche Notstände. Teilweise wurden die Kinder dort aufgefordert, Spielsachen mitzubringen, um sich in den Stunden beschäftigen zu können. Die Eltern schickten Beschwerdebriefe an die Bildungsagentur und ans Kultusministerium. „Der Notstand ist dort bekannt“, so eine betroffene Lehrerin. Die Wut ist groß, dass der nun auf dem Rücken der Lehrer und Kinder ausgetragen wird.

