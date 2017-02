Lehrer streiken am 8. Februar Schüler an öffentlichen Schulen und ihre Eltern müssen sich am kommenden Mittwoch auf einen Warnstreik der sächsischen Lehrkräfte einstellen.

Schüler an öffentlichen Schulen und ihre Eltern müssen sich am kommenden Mittwoch auf einen ganztätigen Warnstreik der Lehrkräfte einstellen. Darüber informierten Gewerkschaft und Lehrerverband am Freitag. Am Streiktag wollen die Lehrer ab 11 Uhr zudem vom Dresdner Postplatz zum Carolaplatz laufen, um ihren Forderungen vor dem Finanzministerium Nachdruck zu verleihen.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, deren zweite Runde am Dienstag in Potsdam ergebnislos zu Ende ging. Die beteiligten Gewerkschaften sähen sich daher gezwungen, ihre Mitglieder bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufzurufen, hieß es.

Die vorerst letzte Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam angesetzt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld sowie die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe“ in der Entgelttabelle. (szo/dpa)

