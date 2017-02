Lehrer streiken Vielerorts gibt es am Mittwoch statt Unterricht nur Notbetreuung. Der Elternrat unterstützt den Streik.

Leere Flure gibt es am Mittwoch in den meisten Schulen der Region. Weil die Lehrer streiken, fällt der Unterricht aus. © Dietmar Thomas/Archiv

Viele Schulen in der Region bleiben am Mittwoch leer. Wie eine Umfrage des DA ergab, beteiligen sich Pädagogen zahlreicher Bildungseinrichtungen an dem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaften und der Deutsche Beamtenbund aufgerufen haben. Bei den meisten stand am Montag fest, ob es Unterricht oder nur eine Notbetreuung geben wird. Bei einzelnen Schulen fällt die Entscheidung erst am Dienstag. Fast alle Eltern sind am Montag mit einem Schreiben informiert worden.

Was genau die betroffenen Schüler am Mittwoch im Rahmen der Notbetreuung erwartet, ist noch nicht überall geklärt. An der Oberschule in Hartha wird trotz Streik Wert daraufgelegt, dass die Schüler der fünften und zehnten Klassen unterrichtet werden. Die Abschlussklassen benötigen die Stunden für die Prüfungsvorbereitung, die Fünftklässler werden derzeit von einem Lehramtsanwärter unterrichtet, der demnächst Prüfung hat, begründet Schulleiterin Kerstin Wilde. Für alle anderen gibt es bis 15.30 Uhr eine Notbetreuung.

Wie der Mittwoch am Lessing-Gymnasium konkret aussieht, ließ sich am Montag laut Schulleiter Michael Höhme noch nicht sagen. Je nachdem, wie viele Lehrer sich an dem Streik beteiligen, sei es möglich, dass in einigen Fächern regulär unterrichtet wird, einzelne Stunden ausfallen oder in einzelnen Klassen gar kein Unterricht stattfindet. „Auf jeden Fall gibt es ein Betreuungsangebot“, sichert Höhme zu. Prüfungsrelevante Termine würden durch den Streik nicht blockiert. „Das Vorabitur in Mathe war am Montag, Deutsch und Englisch sind schon durch“, so Höhme.

Einige Lehrer verzichten aufgrund von Projekten auf die Teilnahme an dem Streik. So veranstaltet die Peter-Apian-Oberschule in Leisnig am Mittwoch einen Wintersporttag. „Im Sinn unserer Kinder gibt es bei uns keinen Streik“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Ähnlich verhält es sich an der Grundschule Am Weinberg in Roßwein. „Die dritten Klassen haben am Mittwoch Wandertag, die Sportler fahren nach Chemnitz zum Endausscheid von Jugend trainiert für Olympia“, begründet Barbara Richter, kommissarische Leiterin.

Peter Lorenz, Vorsitzender des Kreiselternrates, hat Verständnis für die Lehrer, da es bei dem Streik um grundsätzliche Tarifvereinbarungen gehe. „Wir brauchen bessere Konditionen für die Lehrer, wenn wir nicht noch mehr Qualitätsverluste hinnehmen wollen“, so Lorenz. Gerade in Mittelsachsen gebe es derzeit aufgrund des Lehrermangels viele Quereinsteiger, die unterrichten. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um den Arbeitskampf der Lehrer zu unterstützen.

Die Gewerkschaften und der Sächsischer Lehrerverband haben für Mittwoch Busse organisiert, die die Lehrer zur zentralen Kundgebung nach Dresden bringen. Dort wollen die Pädagogen für sechs Prozent mehr Geld in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder kämpfen. Ziel ist zudem eine Erfahrungsstufe 6 in den höheren Gehaltsgruppen ab dem 15. Dienstjahr. Pro Monat würde dies ein Plus von bis zu 327 Euro bringen. Aufgrund der anstehenden Winterferien haben die Gewerkschaften den Streik vorgezogen. Die nächsten Tarifverhandlungen sind für den 16. und 17. Februar geplant.

Zuletzt gestreikt hatten die Lehrer im März 2015. Dabei ging es um eine angemessene tarifliche Eingruppierung sowie die Sicherung der Altersbezüge. Innerhalb von zwei Wochen kam es damals zu zwei Arbeitsniederlegungen..

