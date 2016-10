Lehrer rufen nach Hilfe Nach der Schlossschändung von Schönfeld fragen sich Lehrer, wie sie mit Jugendlichen umgehen sollen, die keinen Respekt mehr haben. Was dürfen Lehrer noch?

Eine junge Lehrerin schreibt an eine Schultafel im Mathematikunterricht. Was sich hinter ihrem Rücken abspielt, sieht sie nicht. Sind die Schüler aufmerksam, oder stören sie den Unterricht? © Symbolfoto/dpa

Die Herbstferien gehen zu Ende. Noch sind die Schulen wie ausgefegt. Hier und da waren in den letzten zwei Wochen ein paar Lehrer da, um sich auf den Unterrichtsbeginn am Montag vorzubereiten. Auch in der Oberschule Schönfeld herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Doch die Verwüstungen im benachbarten Schloss, wenige Wochen vor den Ferien, beschäftigen die hiesigen Lehrer. Vier Jungen aus ihrer Schule werden dafür verantwortlich gemacht.

Die Lehrer sind entsetzt und ratlos zugleich. „Was kann die Schule für ein paar unerzogene Jugendliche, die zufällig in dieser Schule lernen dürfen?“, fragt eine hiesige Pädagogin. Sie und ihre Kollegen treibt eine Frage um: „Wann gibt es endlich mal wieder echte Denkzettel für entsprechende Kinder, die jegliche Form von Respekt belächeln?“ Und noch eines ärgert sie: Schüler würden die Lehrer immer häufiger fragen: „Dürfen Sie denn das überhaupt?“

Für viel Aufsehen sorgt seit Ende August ein Buch, das von zwei Schülern und dem Hannoveraner Rechtsanwalt Rolf Tarneden geschrieben wurde. Es heißt „Was Lehrer nicht dürfen“ und heizt die Debatte unter Deutschlands Pädagogen zusätzlich an. Doch Tarneden will das Buch nicht nur als Ratgeber für Schüler, sondern auch für Lehrer verstanden wissen. Hier ein paar Beispiele:

Darf ein Lehrer einen Schüler nachsitzen lassen?

Ja, Lehrer dürfen zu diesem besonderen Erziehungsmittel greifen. Allerdings im angemessenen Maße und nicht länger als zwei Stunden. Und einfach einsperren darf ein Lehrer die Schüler auch nicht. Das ist Freiheitsberaubung.

Darf ein Lehrer einen Schüler vom Unterricht ausschließen?

Ja, und das sogar mehrere Tage lang. Aber nur dann, wenn sich der Schüler ein schweres oder wiederholtes Fehlverhalten zuschulden kommen lassen hat und damit die Aufgabe der Schule gefährdet oder die Rechte seiner Mitschüler verletzt, zum Beispiel, wenn er sie wiederholt schlägt.

Darf die Schule einen Schulverweis aussprechen?

Ja, wenn es sich um einen Schüler handelt, der immer wieder den Unterricht oder das Miteinander an der Schule beträchtlich stört. Doch wie das Nachsitzenlassen oder der Ausschluss vom Unterricht muss der Schulverweis für den Schüler gerechtfertigt und dem Vergehen angemessen sein.

Darf ein Lehrer einem Schüler das Handy wegnehmen?

Das regelt die Schulordnung, die von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Aber meistens ist die Benutzung von Handys während des Unterrichtes verboten. Kommt ein Schüler trotz mehrmaliger Ermahnung der Aufforderung des Lehrers nicht nach, darf der Lehrer das Handy vorübergehend wegnehmen. Der Pädagoge sichert mit dieser Maßnahme, dass der betreffende Schüler und dessen Mitschüler nicht vom Unterricht abgelenkt werden.

Dürfen Lehrer den Schülern verbieten, den Schulhof zu verlassen?

Ganz klar ja. Denn Lehrer übernehmen für die Dauer des Unterrichts und auch der Pausen die Obhut der Eltern für deren Kinder, um sie vor Unfällen oder Schäden zu bewahren.

Dürfen Lehrer einen Schüler von der Klassenfahrt ausschließen?

Klassenfahrten stärken das Gemeinschaftsgefühl. Das ist wichtig. Durch einen Ausschluss von der Klassenfahrt kann ein Schüler zum Außenseiter werden. Der Lehrer muss aber sicher sein, dass bei einem Ausflug alle Schüler seinen Anweisungen folgen. Hat er bei einem Schüler begründete Zweifel, darf er ihn ausschließen.

Dürfen Schulen zu aufreizende Kleidung verbieten?

An vielen Schulen herrscht unter den Lehrern die gängige Meinung, dass Mädchen, die zu sexy gekleidet sind, den Schulfrieden stören und vom Unterricht ablenken. Manche haben deshalb aufreizende Kleidung verboten. Ob das rechtlich haltbar ist, ist unklar. Ein Verbot könnte das Persönlichkeitsrecht der Schüler verletzen. (dpa)

