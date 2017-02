Lehrer protestieren in Dresden An vielen Schulen im Landkreis Bautzen ist am Mittwoch die Schule ausgefallen. Hunderte Pädagogen beteiligten sich am Warnstreik.

Unterrichtsausfall wegen eines Streiks der Lehrer. © Klaus-Dieter Brühl

Hunderte Lehrerinnen und Lehrer aus der Oberlausitz sind dem Aufruf der Gewerkschaften zum Warnstreik im öffentlichen Dienst gefolgt. Nach Einschätzung des GEW-Kreisverbandes nahmen etwa 800 bis 1 000 Pädagogen aus der Region an der zentralen Protest-Kundgebung in Dresden teil. Insgesamt zogen nach Angaben des Sächsischen Lehrerverbandes mehr als 6 000 Teilnehmer am Mittwoch durch die Landeshauptstadt.

Die Gewerkschaften hatten zu einem Warnstreik aller Landesbeschäftigten aufgerufen. Aus ganz Sachsen kamen Lehrer zur Kundgebung vor dem Finanzministerium am Carolaplatz. An 75 Prozent der sächsischen Schulen fiel wegen des Streiks der Unterricht aus.

Auch Auszubildende sollen mehr Geld bekommen

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam. Die Hauptforderung der sächsischen Lehrer ist eine zusätzliche „Erfahrungsstufe 6“ ab dem 15. Dienstjahr in höheren Gehaltsgruppen – das wäre ein Plus von bis zu 327 Euro im Monat.

Neben Gehaltssteigerungen fordern die Gewerkschaften auch einen sozialen Mindestbetrag, der den unteren Einkommensgruppen zugutekommt, wie etwa Straßenwärtern. In Sachsen würden davon auch verbeamtete Feuerwehrleute und Polizisten profitieren. Außerdem sollen Auszubildende 90 Euro mehr bekommen und nach erfolgreicher Ausbildung übernommen werden. Mit dem Warnstreik wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bislang haben die kein Angebot vorgelegt. Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU), der für die Arbeitgeber in Potsdam mit am Verhandlungstisch sitzt, besuchte die Kundgebung direkt vor seinem Ministerium. Ein guter öffentlicher Dienst müsse auch entsprechend bezahlt werden, sagte er. Die Aufgabe eines Finanzministers sei es aber, die Interessen aller Steuerzahler zu vertreten und sparsam mit Geld umzugehen. – Die nächsten Verhandlungen finden am 16. und 17. Februar statt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, haben die Gewerkschaften weitere Streiks angekündigt. (szo)

