Lehrer bringt Schülern das Schlittschuhlaufen bei

Am Freitagmittag wird das Band zerschnitten, das den Eislaufverein, seinen Gästen und seinen Fans vom neuen Eisstadion trennt. Mit der Einweihung des überdachten Eisstadions geht für viele Nieskyer ein Wunsch in Erfüllung, den sie lange träumten. 70 Jahre Eishockey und 50 Jahre Waldstadion stehen für eine Tradition, die ihren Anfang bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Niesky nahm. Es war der Lehrer Nitschmann, der die Primaner des Pädagogiums für das Schlittschuhlaufen begeisterte und es ihnen beibrachte. 1811 stand Schlittschuhlaufen im Lehrplan des Pädagogiums – und dazu wurde der nahe liegende Mory-Teich genutzt.

In den folgenden Jahrzehnten wurde Schlittschuhlaufen zum Volkssport in Niesky, berichtet Eva-Maria Bergmann, Leiterin des Nieskyer Museums. Viel ist aus dieser Zeit nicht überliefert, aber die Höhepunkte wie die jährlichen Eisfeste. Abends leuchteten bunte Lampen die Eisfläche des Teiches aus.

Eishockey wird 1953 zur Sportart

Vom Volkssport zum Vereinssport wurde das Eislaufen offiziell mit der Gründung der Betriebssportgemeinschaft „Einheit Niesky“. Das war 1953. Zunächst war die BSG Heimstatt der Leichtathleten und Volleyballer, der Eishockey kam als dritte Sektion kurz darauf dazu. Damit konnten die sportlichen Ambitionen der Nieskyer, die bereits nach dem Krieg begannen, in einer Sportgemeinschaft gebündelt werden. Austragungsort blieb der Mory-Teich, der am 7. Februar 1954 als „Stadion der Einheit“ eine neue, größere Bedeutung bekam.

Nieskyer bauen ein Eisstadion

Der Name allein machte aus dem Teich noch keine Wettkampfstätte. Und so wurde zu Beginn der 1960er Jahre der Ruf laut: Niesky braucht ein neues Eisstadion! Aus dem Wort „braucht“ wurde schnell „baut“, nachdem sich Stadt und Brüderunität über das Gelände hinter dem Waldbad einig geworden sind. Hier wurde mit viel Eigeninitiative und persönlichem Einsatz ein Natureisstadion in den Waldboden gebaut. Spricht man mit den Baupionieren der ersten Stunde, so ist Erstaunliches zu erfahren. Zum Beispiel, welche Kapazitäten und Ressourcen in den Volkseigenen Betrieben für den Stadionbau freigelegt wurden. „Ständig verließ die stadteigene ,Ameise’ die Großbetriebe Richtung Waldbad. Voll beladen mit Material, vorbei an den Pförtnern. Die haben da immer die Zeitung gelesen“, schreibt Ines Reimann in der neuen Chronik des Eisstadions. Sie wird aus Anlass der Neueröffnung vom Eislaufverein Niesky herausgegeben.

In der Sächsischen Zeitung vom 20. Februar 1967 las sich das anders: „Sekretäre der Kreisleitung der Partei (gaben) den ersten Anstoß für den Bau eines Eisstadions. Inzwischen haben eine Vielzahl von Menschen ihre Ideen und freiwillig viel Arbeitskraft (eingebracht).“ In Geld ausgedrückt schafften die Nieskyer eine Aufbauleistung von damals 25 000 Mark. Und das ist beachtlich. Auch wenn das Eröffnungsspiel im Februar 1967 mit einer 2:11-Niederlage gegen Dynamo Zittau endete, resignierte keiner der rund 500 Zuschauer aufgrund der sportlichen Leistung der Nieskyer.

Ein halbes Jahrhundert später findet ein erneutes Eröffnungsspiel statt – und man darf gespannt sein, in welchem Torverhältnis sich die Tornados von den Füchsen trennen. Spannend wird es jedenfalls.

32 000 Watt leuchten vom Himmel

Spannend ist auch die weitere Geschichte des Eisstadions. Während in den 1970er und 1980er Jahren das Stadion an sportlicher Attraktivität gewann, wurden weitere bauliche Verbesserungen vorgenommen. Ein Meilenstein dabei war die neue Lichtanlage. Zwölf neue Lichtmasten wurden einbetoniert und mit Stahlseilen verbunden. An ihnen fanden die Scheinwerfer ihren Platz, die fortan mit 32 000 Watt die Eisfläche beleuchteten. Das war 1978. In jenen Jahren bekamen die Eissportfreunde feuchte Augen, als es hieß, dass die in Weißwasser ausrangierte Kunsteisanlage in Niesky ihr zweites Leben bekommen sollte. Niesky hatte sie zwar erreicht, aber sie wurde nie eingebaut. Natureis blieb.

Im Verhältnis zu dem, was sich in den Wendejahren ereignete, war das nur ein kleiner Verlust. Der große kam 1989, als das Waldstadion schließen musste, es fehlte an Geld. Doch mit der politischen Wende kam auch die sportliche für die Nieskyer. Die Stadtverordneten fassten 1992 den Beschluss, das Eisstadion neu aufzubauen, gleichzeitig sollte auch das Waldbad ein neues werden. Als Kunsteisarena feierte das Eisstadion 1994 seine zweite Premiere. Bis zum ersten Eishockeyspiel dauerte es aber noch zwei Jahre. Auch hier mussten die Nieskyer eine 2:14-Niederlage gegen Ceska Lipa einstecken. Die 500 Zuschauer jubelten trotzdem, dass der Puck wieder übers Eis flitzte.

Proteste vor dem Rathaus

Über die Jahre folgten weitere bauliche Verbesserungen und Sanierungen an dem Stadion – und die Notwendigkeit nach einem Dach, um witterungsunabhängiger zu sein. Dazu musste die Kältetechnik erneuert werden. Beides wurde 2010 von der Sächsischen Aufbaubank als Förderung abgelehnt. Das schürte den Protest der Nieskyer. Mahnwachen vor dem Rathaus und öffentliche Proteste waren das Resultat. Erst im August 2012 wurden der Stadt Niesky Fördermittel zugesagt. Bis zum fertigen Dach sollten weitere fünf Jahre vergehen.

