Lehrer an Schulen immer älter In den letzten zehn Jahren ist das Durchschnittsalter gestiegen – allerdings recht moderat.

Das Durchschnittsalter der Lehrer an allen städtischen Schulen beträgt 49,60 Jahre. Das geht aus einer Antwort der sächsischen Bildungsagentur an die SZ Meißen hervor. In den letzten zehn Jahren ist das Durchschnittsalter gestiegen – allerdings recht moderat, lag es doch 2006 bei 48,5 Jahren.

Allerdings wäre der Anstieg um einiges höher ausgefallen, gebe es keine Altersteilzeit. „Durch sie wurde der Anstieg etwas gebremst, nicht nur in Meißen“, sagt die zuständige Pressereferentin der Sächsischen Bildungsagentur Petra Nikolov. Einzeln betrachtet liegen die Meißner Schulen im Schuljahr 2016/17 bei einem Durchschnittsalter der Lehrer zwischen 44,9 und 56,5 Jahren. So besteht zwischen der Johannes-Grundschule, die das jüngste Lehrerkollegium aufweist und den ältesten Lehrern (Questenberg-Grundschule) ein Unterschied von fast zwölf Jahren. Am Landesgymnasium St. Afra sind die Lehrer im Schnitt 45,6 Jahre alt, an der Schule zur Lernförderung 50,6 Jahre.

Durchschnittlich knapp unter 50 (49,9 Jahre) sind die Lehrer am Gymnasium Franziskaneum, am BSZ Meißen-Radebeul mit 50,8 Jahren knapp darüber. Wie die Pressereferentin weiter mitteilt, wurden an den staatlichen Meißner Schulen in den letzten fünf Jahren 83 Lehrer neu eingestellt. Dagegen sind nur 51 Lehrkräfte in den Ruhestand gegangen. Dieser vermeintlich deutliche Überschuss ist allerdings weniger erstaunlich: „Denn in der Zahl der Neueinstellungen sind auch Lehrkräfte mit befristeten Arbeitsverträgen oder Einstellungen über das Programm Unterrichtsversorgung statistisch erfasst“, so Petra Nikolov. (SZ/mhe)

