„Lehmi“ geht vom Zaun In einem Video erzählt Dynamo-Capo Stefan Lehmann von seinem Abschied. Demnach will er den K-Block schon bald ein letztes Mal zum Brodeln bringen.

Dynamos-Capo Stefan „Lehmi“ Lehmann denkt ans Aufhören. © Robert Michael

„Die Zeiten [...] bei mir müssen ein bisschen ruhiger werden“, sagt Stefan Lehmann in einem Video, das sich zunächst nur als Zusammenschnitt auf Facebook verbreitet hat. Lehmann, kurz „Lehmi“, ist für die Fans von Dynamo Dresden nicht irgendwer. Er ist der Capo. Feuilletonistisch könnte man ihn auch als Dirigenten des K-Blocks bezeichnen. Und er hat etwas zu verkünden, das viele Fans des Vereins bewegen wird: seinen Abschied.

Nach SZ-Informationen war der Clip am Freitagmorgen eigentlich noch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Auch die Ton- und Bild-Qualität des auf rund vier Minuten zusammengekürzten Videos ließ darauf schließen, dass es von einem Monitor abgefilmt wurde. Erst später am Tag veröffentlichte der Ultras-Kanal „ElbkaidaTV“ auf Youtube das Original mit dem Titel „Lehmi hat euch was zu sagen“.

In dem etwas mehr als elf Minuten langen Video redet Lehmann über das, was er in den letzten Jahren erlebt hat und wann er seine Rolle als vorderster Mann im Block abgeben will. „Es ist mir eine große, große Ehre gewesen, hier vorne stehen zu dürfen. Vielen Dank und dann sehen wir uns alle gegen Wismut Aue“, sagt er und meint in feinem Dresdner Sächsisch, der Gegner sei „für so ‘ne Sache relativ angebracht“. Das Derby wird am 3. Dezember in Dresden stattfinden - und „Lehmi“ will es dabei noch mal „brodeln“ lassen.

Das Video von „ElbkaidaTV“

In einem Interview mit dem Stadionheft „Kreisel“ erzählte Lehmann 2013, seit wann er als Fan organisiert dabei ist. „Das war Ende der 90er Jahre“, sagte er damals und beschrieb, wie sich aus einer kleinen 90 Minuten „durchzimmernden“ Gruppe die Dresdner Ultras entwickelten. Aus dem Block im alten Stadion ging es schließlich irgendwann auf den Zaun, seit der Einweihung des neuen Stadions hat der Capo einen Turm, von dem aus er seinen Chor aus 9000 Kehlen orchestriert und so für die Dynamo-typische Atmosphäre bei Heimspielen sorgt.

Zuletzt machte „Lehmi“ Schlagzeilen, als er in einem Gespräch mit „Zeit Online“ ein Stadionverbot für Franz Beckenbauer forderte. Er bezieht sich dabei auf Machenschaften im Zusammenhang mit der WM 2006, die nicht aufgeklärt würden und mahnt an, dass im Fußball kommerzielle Interessen immer stärker vor denen der Fans stünden und das vor allem beim Strafmaß für Verfehlungen spürbar sei. „Wir werden bestraft, weil jemand am Leipziger Hauptbahnhof eine Ananas geklaut hat, der darf dann in Freiburg nicht ins Stadion. [...] Der Franz Beckenbauer und seine ganze Rasselbande haben so viel Schaden am Fußball hinterlassen und die rocken jetzt noch jeden Vip-Bereich“, so Lehmann.

In dem Interview geht es auch um die Ultra-Aktion in Karlsruhe, bei der Dynamo-Fans im Mai im Armee-Look und mit Pyrotechnik marschierten, um dem DFB symbolisch den Krieg zu erklären. Viele Fan-Gruppen in Deutschland sympathisierten mit der Aktion. Von Verband und Politik gab es Kritik. Der Konflikt war nicht neu, zeigte aber eindrucksvoll, wie verhärtet die Fronten sind.

Hört man Stefan Lehmann, der auch Familienvater ist, in seiner Videobotschaft zu oder liest Interviews mit ihm, lässt sich nur erahnen, wie nervenaufreibend dieser Teil seines Lebens ist. Verständlich also, dass er es nach fast 20 intensiven Dynamo-Jahren jetzt ein „bissl ruhiger werden“ lässt.

