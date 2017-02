Lego-Baumeister gesucht Das Museum wird zum Indoor-Spielplatz. Kinder können bauen, was ihnen gefällt.

Der Legoverein „AFOLs Lausitz“ hat die Coswiger Karrasburg aus 10 000 Legosteinen nachgebaut. Noch bis 26. März ist die Ausstellung über Bauklötzer zu sehen. © Norbert Millauer

Steinreich ist das Museum Karrasburg zurzeit. Und davon haben vor allem die Kinder etwas. Denn die Ausstellung „Bauklötzer“ staunen zeigt Bausteine in allen Farben, Formen und Größen. Ob aus Holz, Stein oder Plaste, ob zum Aufeinandersetzen oder Stecken.

Große und kleine Baumeister können sich am Bauherrenwettbewerb beteiligen und zeigen, was Lego und Co. können. Die drei besten Bauwerke werden am Ende prämiert. Während der Winterferien lädt das Museum zum besonderen Bauspaß ein. So konnten die Besucher am Mittwoch ihrer Kreativität freien Lauf lassen, und wie echte Maurer mit Teifoc-Steinen und -Mörtel die verrücktesten Bauwerke erschaffen.

Am 22. Februar wird es dann experimentell. Da werden aus Alltagsgegenständen wie Papier, Speisestärke, Sand oder Milch Bausteine hergestellt.

Das kostet inklusive Museumseintritt und Material vier Euro, dauert zwei Stunden. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Museumsteam um Anmeldung unter 03523 66450 oder per E-Mail an museum@stadt.coswig.de. (SZ/pz)

