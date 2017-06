Legendäre Opel und historische Postkutsche rollen durch Kötzschenbroda Großes Staunen am Freitag für viele Bürger in Kötzschenbroda. Erst rollte eine Autokarawane durch, dann stoppte eine historische Postkutsche.

zurück Bild 1 von 2 weiter Opel-Parade am Freitagvormittag in Kötzschenbroda. © SZ/Nina Schirmer Opel-Parade am Freitagvormittag in Kötzschenbroda.

Historische Postkutsche auf dem Anger zum Zwischenstopp.

Alles Opel, heißt es auf Nachfrage und Zuruf im Vorbeifahren aus einem der Teilnehmerfahrzeuge gestern Vormittag in der Radebeuler Bahnhofstraße. Besitzer von historischen Fahrzeugen dieser ehemals deutschen Marke hatten sich zu einer privaten Ausfahrt getroffen.

Nachdem die schmuck hergerichteten Karossen durch Kötzschenbroda gerollt waren, ging es weiter in Richtung Schloss Wackerbarth. Die Fahrer und Besitzer kamen aus unterschiedlichen Orten. Auch in Radebeul gibt es Sammler, die schon zu Festen ihre Fahrzeuge zeigten. Einige dieser Opel-Karosserien, besonders für Cabrios, wurden in der Dresdner Fabrik der Firma Gläser hergestellt und waren damals weltberühmt. Nach 1945 ist daraus das Dresdner IFA Karosseriewerk hervorgegangen.

Kaum war die Autokolonne durch den Ortsteil gefahren, konnten die hiesigen Anwohner und Touristen das nächste aufsehenerregende Gefährt bewundern. Eine historische Postkutsche ist von Leipzig nach Dresden unterwegs. Kutscher und Betreiber des Fuhrunternehmens ist Siegfried Händler aus Bad Düben. Er bietet Mitfahrten von der Messestadt in die Landeshauptstadt wie vor 200 Jahren an.

Vier Tage ist die Postkutsche unterwegs. Drei Übernachtungen werden in Hotels für die Mitfahrer organisiert. Allerdings, mit den zwei Warmblütern vor der Kutsche ist das Tempo mit sechs Kilometern in der Stunde sehr gemächlich. Händler: „Wir legen am Tag etwa 45 Kilometer zurück.“ Bis zu neun Fahrgäste samt Gepäck können mitfahren. Zum Füttern und Tränken der Pferde hatte der Kutscher auf dem Anger in Kötzschenbroda haltgemacht. Wegen der Wärme der letzten Tage wurden die Zugtiere auch gewechselt.

www.kutsche-kremser-co.de

zur Startseite