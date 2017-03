Legal parken am Blauen Wunder Der Streit um die Parkplätze unter der Brücke soll geklärt werden – auf einer Seite ohne.

Unter dem Blauen Wunder sollen wohl doch nicht alle Parkplätze abgeschafft werden. Foto: / / © Sven Ellger

Es ist bisher nur geduldet, dass Autos sich an die Elbwiesen am Blauen Wunder in Loschwitz und in Blasewitz stellen. „Seit 2012 hat die CDU versucht, dort legale Parkplätze hinzubekommen und es nicht geschafft“, sagt SPD-Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer. Nun wolle man legale Abstellmöglichkeiten schaffen.

Auf der Loschwitzer Seite sei klar, dass es ein Defizit gibt. Dennoch sollen keine Autos mehr im Landschaftsschutzgebiet abgestellt werden dürfen. Stattdessen solle die Stadt den Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße erweitern.

Anders sieht es auf der anderen Seite aus. „Unterhalb des Schillergartens sollen nicht alle Parkplätze abgeschafft werden“, so Grünen-Fraktionschef Thomas Löser. Sobald der Bedarf ermittelt ist, könnten dort Plätze erhalten bleiben und der Elberadweg um diese herum geführt werden, damit es sicherer wird. Aber die Bedarfsanalyse liege noch nicht vor. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, ob das Parkhaus der Schiller-Galerie nah genug sei.

„Diese Pläne sind eine Frechheit“, so Gunter Thiele von der CDU. Die Untersuchung laufe noch. Er fordert Parkplätze auf beiden Seiten an der Elbe. Das sei im Sinne der Bürger und Händler dort. (SZ/awe)

