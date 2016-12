Leerstehende Läden Allein fürs historische Zentrum stehen auf der Internetpräsenz der Stadt 25 Objekte mit fast 2 000 Quadratmetern aufgelistet.

Leerstehende Geschäfte in der Martinstraße in Meißen. © Claudia Hübschmann

Der Leerstand an Geschäften und Lokalen in der historischen Altstadt und den unmittelbar angrenzenden Straßen ist hoch. Unter der Überschrift „Attraktive Einzelhandelsflächen in der historischen Altstadt“ listet die Internetpräsenz www.stadt-meissen.de derzeit 25 Objekte auf, die zusammen 1 996 Quadratmeter Fläche aufweisen. Darunter befinden sich prominente Adressen. So ist etwa die ehemalige Gaststätte im Haus An der Frauenkirche 4 zu vermieten, deren Gastterrasse direkt ans Tuchmachertor grenzt. Ebenso zu vermieten ist das Restaurant „Am Hundewinkel“. In der Rabener Passage wartet ein Ladengeschäft auf neue Betreiber. Am Heinrichsplatz ist ein Ladengeschäft mit exklusiver und individueller Ausstattung zu haben, so gibt es eine aufwendig restaurierte Holzkassettendecke und restauriertes Sandsteinportal. Auf der Elbstraße ist ein ehemaliges Restaurant mietbar, auf der Burgstraße ein Ladengeschäft.

Laut Verwaltung ist die Entwicklung des Einzelhandels in der Stadt jedoch positiv. So haben 2016 mindestens 23 Geschäfte oder Restaurants in der Stadt neu eröffnet, davon allein 19 in der Altstadt. (SZ/ul)

