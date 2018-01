Leerstand im Bus Seit Juli 2017 fährt der Citybus durch Pirnas Zentrum – oft allerdings ohne Fahrgäste. Es gibt Verbesserungsvorschläge.

Außen ist der Stadtbus hübsch mit Altstadtmotiven beklebt, innen fehlen allerdings oft die Fahrgäste: Die Pirnaer Citybuslinie läuft noch nicht optimal. © Andreas Weihs

Pirna. Gelegentlich scheut sich Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) nicht, auch eigene Misserfolge auf die Schippe zu nehmen. Zum diesjährigen Neujahrsempfang arbeitete sich der Rathauschef unter anderem am Citybus ab. Dieser Bus, so Hanke, ziehe nun seit einem halben Jahr im Halbstundentakt einsam seine Kreise durch die wundervolle Altstadt. Voll besetzt sei der Bus aber im Moment sehr selten – oder eher nie.

Der Stadt-Obere offenbarte ein großes Manko: Oft herrscht Leerstand im seit Jahren gewünschten Citybus, manchmal kommt er mit ein, zwei Fahrgästen daher, häufig füllt aber lediglich der Fahrer den Innenstadt-Tourer.

Der Juli und der August 2017 begannen aus Sicht der Stadt mit insgesamt 928 und 938 Fahrgästen hoffnungsvoll, in den Folgemonaten ging es den Daten aus dem Rathaus zufolge mit den Fahrgastzahlen aber stetig bergab. Im November fuhren nur noch 562 Passagiere mit der eigens eingerichteten Zentrum-Linie. Erst im Dezember erreichten die Fahrgastzahlen wieder das Niveau vom Sommer. Nach Auskunft des Rathauses ließen sich bis Ende 2017 reichlich 4 900 Fahrgäste vom Citybus chauffieren – das sind im Schnitt 816 Fahrgäste pro Monat, also reichlich 30 pro Tag. Das macht bei 20 Runden täglich 1,5 Fahrgäste pro Runde. Zufrieden kann die Stadt damit nicht sein. Der „Stadtstreicher“ zählte in seiner Probephase Ende 2011 im Durchschnitt noch 68 Fahrgäste täglich.

Einer der Gründe, warum die Strecke bislang eher mager frequentiert wurde, war wohl der finanzielle Aspekt. „Der Fahrpreis schien uns zu hoch“, sagt Rolf Bäns von der Seniorenvertretung der Stadt Pirna. Da der Citybus bisher in das Preisgefüge des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) eingebunden war, kostete die Einzelfahrt 2,30 Euro – und galt nur eine Stunde. Wer in dieser Zeit seine Einkäufe oder Erledigungen nicht schaffte, musste zum gleichen Preis nochmals ein Rückticket lösen. Das schreckte viele ab. Der Stadt war es nicht gelungen, zum Start der Citybuslinie im Juli 2017 einen gesonderten, niedrigeren Tarif auszuhandeln.

Dieses Defizit ist aber inzwischen beseitigt. Seit Januar gibt es ein Tagesticket zum Preis von 1,50 Euro für den Citybus. Es gilt den ganzen Tag über, egal, wie viele Runden man mit der Innenstadtlinie dreht.

Hinzu kommt, dass es offenbar zu wenig Reklame für den Citybus gibt. „Wir stellten fest, dass die Werbung sehr dürftig ist“, sagt Bäns. Die Stadt steuerte inzwischen schon dagegen und ließ den Bus mit Motiven aus dem Stadtbild bekleben. Allerdings, so Bäns, gehe daraus optisch nicht hervor, dass der Bus in die Altstadt fährt. Derzeit läuft laut Rathaus rund um die Uhr im Fahrgastfernsehen der S-Bahn Werbung für den Citybus. Auch bei großen Veranstaltungen in der Innenstadt wird für die neue Linie geworben. Faltblätter wurden verteilt, auf denen die wichtigen Fakten zum Citybus vermerkt sind.

Das größte Defizit der Linie ist aber weder Preis noch mangelnde Werbung, es ist die Streckenführung. „Die Route des Busses geht vor allem an den Bedürfnissen älterer Menschen vorbei“, sagt Bäns. Eine Fahrstrecke in Richtung Seniorenheim auf der Einsteinstraße und in Richtung Friedhof entspräche eher den Erfordernissen. Zudem sollte der Bus mindestens einen Einkaufsmarkt ansteuern. Mehrere Stadträte sehen das ähnlich. So beantragte die CDU-Fraktion unlängst, dass die Altenheime am Felsenkeller und auf der Einsteinstraße in die Citybuslinie einbezogen werden. Und die Fraktion „Wir für Pirna – Freie Wähler“ fordert, die Abfahrtszeiten geringfügig zu verschieben, damit sich beim Umstieg von und zur S-Bahn die Wartezeiten verkürzen.

Wie viel sich davon umsetzen lässt, klärt sich möglicherweise am heutigen Mittwoch. Stadt-Vertreter treffen sich mit der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS), um zu diskutieren, wie sich die Citybuslinie für die Pirnaer attraktiver gestalten lässt

