Leergutverwertung der anderen Art

Mit ihrer sehr verwegenen musikalischen Leergutverwertung begeisterten die Mitglieder von GlasBlasSing am Samstagabend das Publikum in der KulturFabrik. Foto: Rainer Könen

Hoyerswerda. Reichen vier Männer mit Flaschen an den Lippen, um für Unterhaltung zu sorgen? Absolut. Das, was das Quartett GlasBlasSing am Samstag in der KulturFabrik vorführte, war Leergutverwertung der anderen Art. Unter dem Motto „Volle Pulle – Flaschenmusik XXL“ zeigten die glasblasenden Freunde, wie man mit und auf Flaschen musizieren kann. Mit diesem Programm touren die vier Berliner Andreas „Endie“ und Jan „Fritze“ Lubert, Frank Wegner und David „Möhre“ Möhring derzeit durch Deutschland.

Bereits vor Beginn staunten die Besucher im Saal nicht schlecht, als sie einen Blick auf die Bühnendeko warfen. Diese bestand aus zahlreichen Getränkekisten, in die die Musiker im Laufe des Konzerts immer wieder zielsicher hineingriffen, um ihre „Instrumente“ herauszuholen. Verschieden geformte Bier-, Sekt- und Weinflaschen ermöglichten ein breites Klang-Spektrum. Je leerer, desto voller. Was paradox klingt, stellte sich als wahrliches Klangerlebnis heraus: Je leerer die Flaschen waren, desto voller tönten sie. So machte das Stimmen der Instrumente Spaß. Stimmte der Ton der Bierflasche nicht, einfach einen Schluck trinken und schon passte es. Ein Zuschauer war begeistert: „Wenn meine Frau das nächste Mal übers Biertrinken meckert, sage ich der einfach, dass ich an meiner Musiker-Karriere bastele.“

Die vielfältigen und virtuosen Techniken, Altglas und PET-Flaschen mit Blasen, Schlagen, Klimpern, Klappern, Ploppen und mehr zum Tönen zu bringen, das zeugt von großer Genialität. Die Musiker greifen bei ihren Konzerten jedes Mal sehr tief in die Trinkkiste. Vier bis sechs unterschiedlich gefüllte Flaschen am Mund: Da ist schon die Akrobatik des Festhaltens bewundernswert. Aber genial ist nicht nur, was in die Kehlen der vier hinein fließt, sondern auch das, was heraus kommt: Gesanglich zeigen sie sich äußerst versiert und flexibel. Mundgeblasene Versionen von Bach, Chopin oder Elvis gehören, amüsant umgetextet, zum festen Repertoire.

Seit mehr als zehn Jahren verdienen die aus dem Harz stammenden Musiker ihr Geld mit dieser musikalisch sehr verwegenen Leergutverwertung. Zur Instrumentensammlung des Quartetts gehören eine große Wasserspender-Bassdrum, eine Plastikflaschentuba oder eine Flaschengitarre. Bei dem Quartett ist nach einem Griff in den Trinkkasten nichts mehr unmöglich.

Szenenapplaus gab es immer wieder, etwa, wenn Endie und Fritze mit feuchten Fingern die Flaschenhälse ploppen ließen. Übrigens, so mancher dürfte sich gefragt haben, wie es angefangen hat, bei den Harzer Jungs. Die spielten damals Rockmusik auf richtigen Instrumenten. Beim Feierabend-Bier wurden Flaschen aneinandergeschlagen und wie zufällig „Einer geht noch“ in die Flaschenhälse geblasen. So startete die Karriere von GlasBlasSing.

