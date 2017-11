Leergefegtes Parkhaus Das Parkhaus am City-Center in Görlitz ist zwei Tage geschlossen. Manche Mieter sehen es gelassen, andere nicht.

Parkhaus City Center: Montag und Dienstag bleibt es geschlossen. Grund sind Bauarbeiten rund um den Postplatz. © pawel sosnowski/pawelsosnowski.com

Die große Leere kommt. Am Montag und am Dienstag ist das Parkhaus am City-Center dicht. Pendler, Dauerparker und Görlitz-Besucher stehen damit vor verschlossenen Rolltoren. „Glücklich sind wir damit natürlich nicht“, sagt Sandra Waschow. Aber, so die City-Center-Managerin, es hätte schlimmer kommen können. Denn die Alternative zu den zwei Schließtagen am Montag oder Dienstag wäre gewesen, dass das Parkhaus im kommenden Jahr an mehreren Tagen stundenweise hätte geschlossen bleiben müssen. „Das wäre natürlich auch eine schwierige Variante“, sagt Sandra Waschow. Sie ist deshalb mit der derzeitigen Lösung, zwei komplett geschlossene Tage, dafür vermutlich im kommenden Jahr keine Beeinträchtigungen der Zufahrt zum Parkhaus City-Center, zufrieden. „Ich hoffe, wir haben am Dienstag dann das Schlimmste überstanden“, sagt sie. Norbert Hauffe wiederum hat so seine Bedenken. Am Montag erwartet der Chef des City-Bowlings eine größere Reisegruppe. 25 Personen sollen es sein. „Da ist es schon schwierig, entsprechende Parkplätze zu finden“, sagt er. Problematisch sei zudem der Transport von Getränken und Ähnlichem. „Ich kann mich ja nicht am Demianiplatz hinstellen und dann die Kästen rüberschleppen“, sagt der Wirt aus Königshain. Aber er hat schon vorgesorgt und für die kommende Woche vorbestellt. Generell nutze seine Kundschaft das Parkhaus sehr häufig.

City-Center-Managerin Sandra Waschow kennt das Problem. Die Lieferung müsse natürlich weiterhin gewährleistet sein, sagt sie. Zwei Tage ohne, dass ist für die Geschäfte im City-Center schon schwierig. „Wir befinden uns ja auch in der Vorweihnachtszeit, die Märkte und Geschäfte sind da jeden Tag auf neue Ware angewiesen“, sagt Sandra Waschow. Denn mit der Schließung des Parkhauses fällt offiziell auch die Zulieferung aus. Dennoch, Sandra Waschow ist mit der Zusammenarbeit mit den Baufirmen, den Stadtwerken sehr zufrieden. „Das funktioniert sehr gut“, sagt sie. Ein „Test“ war schon in dieser Woche, als für ein paar Stunden der Strom im Parkhaus ausfiel. Dabei handelte es sich um eine geplante Aktion. „Die Stadtwerke hatten uns Baustrom zur Verfügung gestellt, damit die Technik wenigstens in den Grundzügen funktionierte, wir Parktickets ausstellen konnten und die Zufahrt für Dauerparker funktionierte“, so Sandra Waschow.

Währenddessen haben Parkhausbesucher bisher schon zuweilen Probleme, die Einfahrt zu finden. Manche lassen sich vom grünen Licht des Liefer-Zuganges irritieren und fahren aus Richtung Schützenstraße dort hinein. Andere trauen sich gar nicht erst bis zur Einfahrt ran und drehen wieder um. Oder belieben aus Richtung Demianiplatz vor den Bauzaun stehen.

Ein Problem wird Montag und Dienstag für die Dauerparker. Sie wurden, wer es denn möchte, vom City-Center-Management per E-Mail angeschrieben und über die Lage informiert. Das betraf auch die Hotels in der Gegend. Roland Marth vom Hotel „Am Goldenen Strauß“ an der benachbarten Struvestraße ist mit der Informationspolitik jedenfalls sehr zufrieden. „Wir wurden sehr frühzeitig vom City-Center über die Schließung des Parkhauses informiert“, sagt er. Für die Gäste habe das Hotel Touristen-Parktickets besorgen können. Andere würden sich selbst kümmern. „Wenn das Parkhaus nur zwei Tage geschlossen ist, ist das für uns kein Problem“, sagt Roland Marth.

Wo Dauerparker und Pendler nun am Montag und Dienstag ihre Autos abstellen können – Sandra Waschow hat da auch keinen Tipp in petto. „Wir werden wohl alle suchen müssen“, sagt sie. Ab Mittwoch ist die Zufahrt zum Parkhaus aus Richtung Demianiplatz wieder möglich, von 7 bis 16 Uhr. Danach wird wieder umgebaut und die Zufahrt über die Schützenstraße ausgeschildert. Die Umleitung am 29. November, am Mittwoch erfolgt, weil die Schützenstraße wegen eines Kraneinsatzes zwischen Konsulstraße und Mühlweg gesperrt werden muss.

„Es ist eine schwierige Situation für alle“, sagt Sandra Waschow.

