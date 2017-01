Leeres Schloss Siebeneichen Die Lehrerfortbildung soll nach Kamenz umziehen. Damit ist die Zukunft der lukrativen Immobilie offen.

Verliert seine bisherige Funktion als Tagungsstätte für Lehrer: Statt im Schloss Siebeneichen sollen diese künftig in einem Neubaublock in Kamenz fortgebildet werden. © Claudia Hübschmann

Die Nachricht kam als Randnotiz. Der Staatsbetrieb für Informatikdienste (SID) werde in das sogenannte Schweitzerhaus in Kamenz ziehen. Die Fläche des großen Blocks von insgesamt 8 200 Quadratmeter laste er allerdings nur zu einem Drittel aus. Deshalb komme das Sächsische Bildungsinstitut (SBI) als Nachbar hinzu, samt Lehrerfortbildung und Tagungszentrum. Bislang sind Letztere im Meißner Schloss Siebeneichen untergebracht.

Bekanntgegeben wurde der Umzug jetzt in Kamenz von Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) und dem Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz (parteilos). Eingefädelt hat den Deal SZ-Informationen zufolge der Kamenzer CDU-Landtagswahlkreisabgeordneter Aloysius Mikwauschk. Knapp drei Millionen Euro macht Unland für den Kauf des DDR-Plattenbaus locker. Ein Mehrfaches der Summe soll in den Umbau fließen.

In Meißen wurde die Nachricht überrascht aufgenommen. „Ich habe von diesem Thema noch nie etwas gehört“, sagte etwa der Chef der ULM-Fraktion im Stadtrat Wolfgang Tücks. Ebenso reagiert CDU-Fraktionschef Falk Werner Orgus. Aus dem Rathaus hieß es am Freitag, Genaues sei dazu noch nicht mitgeteilt worden, lediglich, dass Änderungen anstünden. Zu Hintergründen, möglichen anderen Nutzern und weiteren Fragen habe der Freistaat die Stadt nicht informiert. In der kommenden Woche gebe es dazu jedoch ein Gespräch mit der Staatsregierung, in welches die Stadt Meißen eingebunden sei.

Auch ein Verkauf denkbar

Für die Stadt stellt das Aus für die Lehrerfortbildung einen herben Schlag dar. Die Tagungsstätte in Siebeneichen bildet mit dem Landesgymnasium St. Afra und der Beratungsstelle zur Begabtenförderung eine wichtige Säule für Meißens Image als Bildungsstandort.

Alljährlich kommen Hunderte Lehrer in das Schloss, um sich fit für den Alltag machen zu lassen. Themen des vergangenen Jahres waren forschendes Lernen, digitale Medien oder Achtsamkeit in der Schule. Oft gehören Ausflüge in die Stadt oder Umgebung zum Programm der Tagungen im Schloss. Auch Referenten und Spezialisten aus der Region wurden mitunter in die Fortbildungen einbezogen.

Wie es mit der Immobilie weitergeht, ist nach Auskunft des Kultusministeriums derzeit offen. In fünf Jahren wird einer Sprecherin zufolge die Einrichtung aus Meißen nach Kamenz wechseln. Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement teilte am Freitag mit, dass es prüfen wolle, ob das Gebäude weiter staatlich genutzt werden sollte. Eine Entscheidung dazu sei aufgrund der Zeitschiene derzeit allerdings noch nicht absehbar. Sollte das Objekt nach 2022 möglicherweise nicht mehr benötigt werden und für den Freistaat Sachsen damit entbehrlich sein, komme ein Verkauf in Betracht.

Mit einem passenden Konzept könnte ein solcher Schritt helfen, das Denkmal stärker als bislang für die Meißner und ihre Gäste zu öffnen. Ähnlich wie die Akademie der Bildungsagentur führt Schloss Siebeneichen als Tagungsstätte bisher ein von der Stadt weitgehend abgekoppeltes Eigenleben auf den linkselbischen Höhen.

Dabei bieten sich aus der Geschichte der Immobilie zahlreiche Anknüpfungspunkte an. 1543 kam der Besitz an die Familie von Miltitz, der bereits Batzdorf gehörte. Auch Scharfenberg befand sich im Eigentum des bedeutenden sächsischen Adelsgeschlechts. Die Familie von Miltitz galt als kunstsinnig. Ernst Haubold von Miltitz korrespondierte mit dem Dichter Christian Fürchtegott Gellert und förderte den späteren Philosophen Johann Gottlieb Fichte.

Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts versammelten Dietrich von Miltitz und später Karl Borromäus von Miltitz die führenden Köpfe der Romantik um sich. Novalis, Friedrich de la Motte Fouqué, Johann August Apel, E.T.A. Hoffmann, Theodor Körner, und andere Zeitgenossen fanden sich in den Schlössern Scharfenberg, Siebeneichen und Batzdorf zum sogenannten „Scharfenberger Kreis“ zusammen.

Erst 1946 endete das segensreiche Wirken derer von Miltitz in Siebeneichen mit der Vertreibung der Anthroposophin Monika von Miltitz. Im Zuge der sogenannten demokratischen Bodenreform wurde der Besitz enteignet. Anfangs der DDR beherbergte das Schloss die Volkshochschule des Landes Sachsen. 1963 wurde Siebeneichen zur Fachschule für Klubleiter „Martin Andersen Nexö“. Die Raumzuschnitte im Inneren des Gebäudes wurden geändert. Das Äußere des in der Renaissance entstandenen und später barock überformten Baus blieb jedoch erhalten.

