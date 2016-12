Leeres Gewerbegebiet beleuchtet Helle Laternen an ungenutzten Straßen, gleichzeitig Dunkelheit im Wohngebiet: Das sorgt für Aufregung. Es gibt aber auch eine positive Botschaft.

Warum brennen im bislang weitgehend ungenutzten Gewerbegebiet Glogauer Straße im Dunkeln die Laternen – während ein neues Wohngebiet an der Thomas-Müntzer-Straße ohne auskommen muss? Diese Frage warf jetzt ein SZ-Leser auf. Baubürgermeister Tilo Lindner kennt die Antwort. „Die Laternen an der Glogauer Straße leuchteten für den Zeitraum der Bauabnahme durch die Stadt.“ Erst danach habe man die für eine Abschaltung nötigen Schaltpläne erhalten. Außerdem habe man erst die komplette Funktion der Beleuchtung testen müssen. Jetzt werde sie im hinteren, noch ungenutzten Bereich des neuen Gewerbegebiets wieder abgeschaltet.

Am neuen Wohngebiet Müntzerstraße dagegen seien drei Laternen errichtet worden. Die Sackgasse zwischen den neuen Häusern sei allerdings Privatstraße, wo die Stadt nicht zuständig sei. Bleiben die beiden angrenzenden Straßen – Liebknecht- und Buschstraße. „Die sind derzeit noch unbefestigt und erhalten erst beim Ausbau der Straße Laternen“, sagt der Baubürgermeister. Das wird allerdings noch einige Jahre dauern: Denn man habe sich in Riesa darauf geeinigt, pro Jahr nur eine noch unbefestigte Straße auszubauen – und in den nächsten drei Jahren seien zunächst die Ganziger, dann die Kurt-Fischer- und dann die Schubertstraße dran. „Das ist bislang die grobe Planung, die noch vom Haushaltsbeschluss abhängt“, so Lindner.

