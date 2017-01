Leere Ränge – tolle Tore Die Blauen Blitze Neustadt haben in der Eisarena Weißwasser gegen das Team Panna gespielt – ein Familienduell.

Im Tor hat Jürgen Ziesch gestanden – er war einer der Ältesten auf dem Spielfeld. © Joachim Rehle

Die Lausitzer Füchse sind derzeit in Spiellaune, auch wenn sie nicht jedes Duell für sich entscheiden. Auch deshalb spielen sie derzeit öfter als sonst vor ausverkauftem Haus. Anders ist es bei den Blauen Blitzen Neustadt. Sie traten dieser Tage in der Eisarena Weißwasser gegen das Team Panna an. Die Zuschauer ließen sich dabei fast an einer Hand abzählen. Aber das kommt nicht von ungefähr: Alle Spieler gehören zu ein- und derselben Familie. Seit über zehn Jahren läuft der sportliche Wettbewerb zwischen den Panoschas aus Schleife, Neustadt/Spree und Weißwasser. Im Tor steht Jürgen Ziesch. Er ist einer der Ältesten. Die meisten der anderen Familienmitglieder sind zwischen 20 und 60. Im Sommer wird Fußball gespielt.

