Leere Laternenpfosten vor der Wahl

An einem Tag werden die Plakate aufgehängt, am nächsten sind sie schon wieder zerfetzt, beschmiert oder ganz verschwunden. Diese Beobachtung mussten in den letzten Wochen viele ehrenamtliche Wahlkampfhelfer machen, unabhängig davon, für welche Partei sie unterwegs waren.

Wahlplakate werden beim Wahlkampf aufgehängt. Vor der Bundestagswahl ist das die sichere Methode, um jene Menschen anzusprechen, die die Parteien weder über das Fernsehen noch im Internet erreichen. Dabei gibt es auch oft Beschädigungen. Manchem Politikerporträt werden die Augen ausgestochen, andere Plakate werden überklebt. „Wir beobachten mehr Zerstörungen von Wahlplakaten als in den vergangenen Wahlkämpfen“, sagt Grünen-Sprecher Achim Wesjohann.

Doch in diesem Wahlkampf konnte ein neues Phänomen beobachtet werden. „Die Plakate werden in ganzen Straßenzügen systematisch abgehägt“, sagt Stefan Engel, Wahlkampfmanager von Richard Kaniewski (SPD). Gefühlt seien etwa zehn Prozent der Plakate beschädigt worden, schätzte der Regionalgeschäftsführer Klaus Hirschnitz.

Doch dieses Problem hat nicht nur die SPD. Die Plakate aller Parteien verschwinden aus den Straßen. Das scheint sich auch auf alle Stadtteile zu verteilen. Besonders auffällig ist es auf der Grunaer Straße, Königstraße, Pillnitzer Landstraße und Lennéstraße. „Man sieht richtig, wo diese Leute lang sind“, sagt Benita Horst, FDP-Kreisgeschäftsführerin. Die Spur der fehlenden Plakate sei so deutlich, dass sie ihre Route nachlaufen könne.

Die Helfer der Parteien sind immer wieder unterwegs, um abgerissene oder beschmierte Plakate nachzuhängen. Es ist ein großer Zeitaufwand, aber wird regelmäßig gemacht, sagte Stefan Engel. Solche Beschädigungen werden unter Umständen auch zur Anzeige gebracht.

Bislang ermittelt die Dresdner Polizei in zehn Fällen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung, teilte Pressesprecher Marko Laske am Montag mit. Diese Hitliste der beschädigten Plakate führt dabei die Linke mit 17 Stück an, dicht gefolgt von der FDP (12) und der SPD (11). Die AfD und die CDU haben der Polizei bislang jeweils nur vier beschädigte Plakate gemeldet. Bei der NPD war es sogar nur eins. Vielleicht hing es nicht hoch genug.

