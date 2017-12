Leere Kirchen, weite Wege, trotzdem Hoffnung Die evangelischen Gemeinden verlieren bis 2040 die Hälfte ihrer Mitglieder. Das hat Folgen.

Das Meißner Land ist reich gesegnet mit Kirchenbauten wie der schlichten, aber beeindruckenden Dorfkirche von Taubenheim. Wie es erreicht werden kann, dass diese Gotteshäuser weiter mit Leben erfüllt bleiben, darüber wird in den Gemeinden intensiv diskutiert. © Claudia Hübschmann

Landkreis. Es ist viel Platz an diesem Mittwochabend in der Kapelle der Lutherkirche im Meißner Triebischtal. Geschätzt zwischen 30 und 40 evangelische Christen aus Meißen und Umland haben sich zusammengefunden, um über die Zukunft ihrer Gemeinden zu beraten. Die vielen freien Bänke und Stühle deuten das Grundproblem an. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens leidet unter Mitgliederschwund. Viele ihrer Gemeinden sind überaltert. Ernst zu nehmenden Prognosen zufolge könnte sich die Zahl der 43 000 Kirchenmitglieder in der Region in den nächsten gut 20 Jahren halbieren. Ein Plan wird gebraucht, wie Gemeinden dann noch funktionieren können, wie viele Pfarrer, Pädagogen und Musiker gebraucht werden und welches Geld dafür da sein wird.

Pfarrer Walter Lechner aus Frauenhain zählt zu den Abgeordneten aus dem Landkreis, die an einem solchen Zukunftskonzept mitarbeiten. Das sei gerade Anfang dieses Jahres nicht immer ein erquicklicher Job gewesen, so der 37-Jährige. Es habe zur Frühjahrssynode – einer Art Kirchenparlament – harsche Proteste und scharfe Eingaben gegeben, teils in unsachlichem Ton. Mittlerweile werde ruhig und konstruktiv gearbeitet. „Ich habe den Eindruck, bei der Basis ist das Signal angekommen und verstanden worden, dass sie ernst genommen wird und dafür gar nicht poltern muss“, so Lechner.

Gleichzeitig habe sich die Landeskirche in der Sache bewegt. Dies habe sich bei der Herbstsynode Mitte November deutlich gezeigt. Aufgeweicht wurde die anfangs verfolgte Einheitslösung, innerhalb der nächsten Jahre Großgemeinden mit rund 8 000 Mitgliedern zu schaffen. Diese würden bis 2040 zwar auf 4 000 Christen zusammenschmelzen. Doch mit dieser Zahl ließen sich immerhin drei Pfarrstellen, ein Gemeindepädagoge und ein Kirchenmusiker finanzieren. Allerdings könnte bei diesen Dimensionen die Nähe verloren gehen, so Lechner. Deshalb werde an flexiblen Modellen gearbeitet, die zeitlich nicht starr festgelegt seien, sondern individuelle Wege zu zukunftsfähigen Größen erlaubten. Ein eigener Vorstand, ein eigener Haushalt sollten den Gemeinden erhalten bleiben. Pfarrer Dietmar Saft aus Lommatzsch spricht Schwesterkirchen als eine Möglichkeit an, dieses Ziel zu erreichen. Die Gemeinden bleiben eigenständig, werden einzeln verwaltet, teilen sich jedoch in ihre Mitarbeiter. Bis zu sechs Gemeinden könnten auf diese Weise einen Verbund bilden, so der aktuelle Stand. Ein übergreifender Ausschuss mit ausgeweiteten Kompetenzen soll die Arbeitsfähigkeit sichern.

Das Thema bewegt auch Gottfried Grusinsky aus Röhrsdorf. Die ausufernde Bürokratie, der Aufwand für die vielen Bauprojekte – davon müssten seiner Ansicht nach die Pfarrer entlastet werden. Zum Beispiel, indem drei Pfarrer in einem gemeinsamen Amt die Aufgaben verteilten und sich auf einzelne Bereiche spezialisierten. Das setze eine gerüttelt Maß an Teamfähigkeit voraus. Ob darauf denn geachtet werden, fragt Grusinsky.

Walter Lechner sieht die Landeskirche hier auf einem guten Weg. Viele junge Kollegen würden die Arbeit im Team einem Dasein als Einzelkämpfer vorziehen. Wer sich welchem Gebiet widme , dass müsse letztlich jede Gemeinde selbst klären und organisieren.

Wiederum ist es der Röhrsdorfer Grusinsky, der sich erkundigt, weshalb der Mitgliederrückgang scheinbar so widerstandlos hingenommen werde. Er spüre kaum etwas von Missionierung, der Glaube werde in seinen Augen zu wenig nach außen getragen. Pfarrer Mathias Tauchert aus Burkhardswalde verweist in diesem Zusammenhang auf einen Synoden-Antrag des Leipzigers Heinz-Hartwig Böhmer. Dieser habe vorgeschlagen, zehn Prozent der Pfarrer sollten sich ausschließlich der Missionierung widmen. Meißens Superintendent Andreas Beuchel sieht das kritisch. Besonders Gemeinden, die in Zukunft ihren eigenen Pfarrer verlieren würden, sei dies aus seiner Sicht nur schwer zu vermitteln.

Es bleibt Afra-Kirchenvorstand Andreas Krause vorbehalten, mit einem Verweis auf die Geschichte der Lutherkirche für mehr Mut und Optimismus zu werben. In der DDR begann die Kirche zu verfallen, erwies sich also zu groß für die Christen im Triebischtal. Aus der Not heraus wurde die Kirche geteilt, was sich letztlich als Segen erwies, da so nach der Wende Räume für das so wichtige Kinder- und Jugendhaus Kaff vorhanden waren.

