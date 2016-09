Leer stehendes Haus brennt in Löbau

Symbolbild. © SZ/Uwe Soeder

Löbau. Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem unbewohnten Haus an der Rumburger Straße in Löbau ausrücken. Der Brand hatte sich bereits ausgebreitet, als die Einsatzkräfte eintrafen, dennoch war das Feuer schnell gelöscht, meldete ein Polizeisprecher.

Als Quelle hatte die Löbauer Feuerwehr schnell ein Zimmer ausgemacht, in dem Holz lagerte. „Die Gesamtumstände ließen den Schluss zu, dass hier vorsätzlich Feuer gelegt worden war“, hieß es vonseiten der Polizei.

Entsprechend wurde die Immobilie gesichert und der Brandursachenermittler nachgeführt. Ein Sachschaden ist derzeit nicht bekannt, da das Haus seit langem leer steht. Ebenso gab es keine Gefahr auf umliegende Gebäude. (SZ)

