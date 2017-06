LEDs fürs Gymnasium In das Sebnitzer Schulgebäude werden gut 230 000 Euro investiert. Bis zum Schulanfang soll die Arbeiten fertig sein.

26.04.2016 Sebnitz, Goethe Gymnasium, Foto: © Dirk Zschiedrich

Im Goethe-Gymnasium in Sebnitz hat der Einbau von modernen LED-Leuchten begonnen. Für 173 000 Euro werden die Lampen in den Fluren und Treppenhäusern der beiden Schulhäuser sowie in der Turnhalle umgerüstet. Nach Auskunft der Sebnitzer Stadtverwaltung erstrecken sich die Arbeiten noch bis Anfang August. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres soll alles fertig sein. Die Kosten werden 75 Prozent über das Investkraftprogramm „Brücken in die Zukunft“ gefördert. Des Weiteren wird im Goethe-Gymnasium in den Sommerferien der 25 Jahre alte und verschlissene Bodenbelag im Flur und Treppenraum im zweiten Obergeschoss im Haus I ausgetauscht. Dafür sind 60 000 Euro veranschlagt. In dem Gebäude erhalten zudem die Fenster einen neuen Außenanstrich und bei den defekten Fenstern des Chemie- und Biologiekabinetts wird der Schließmechanismus erneuert. Die Gesamtkosten der Bauarbeiten liegen laut Stadt Sebnitz bei 233 000 Euro. (SZ)

