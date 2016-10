Leckermäulchen-Erfinder erzählt von Afrika Dr. Jürgen Clauß berichtet über seine Kilimandscharo-Besteigung – nur eine Veranstaltung rund um den 135. Geburtstag der Stadtbibliothek.

Ein Blick in den Fundus der Riesaer Stadtbibliothek. © Sebastian Schultz

Die Stadtbibliothek feiert ihren 135. Geburtstag. Rund um den Tag der Bibliotheken am 24. Oktober gibt es viele Veranstaltungen im Haus am Poppitzer Platz. Den Auftakt macht Leckermäulchen-Erfinder Dr. Jürgen Clauß am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr mit einem Vortrag über den Kilimandscharo. Der Dresdner hat den Berg selbst bestiegen. Nun berichtet er von seiner Eroberung des höchsten afrikanischen Bergmassivs – von spannenden Begegnungen und dem Punkt, an dem er sich fragte: warum nur diese Quälerei? Der Eintritt kostet drei Euro.

Am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr kommt Poetry Slamer Nils Straatmann aus Leipzig. Straatmann stellt sein 2015 erschienenes Reisebuch „Wo die Kartoffeln auf Bäumen wachsen – 113 Tage als Matrose in der Karibik“ vor. Eintritt: fünf Euro.

Am Sonntag, 23. Oktober, werden um 15 Uhr Antje und Martin Schneider aus Berlin in Riesa erwartet. Die beiden bringen ein literarisches-musikalisches Apfel-Programm zu Gehör. Eintritt: fünf Euro.

Der eigentlich Festtag findet am Montag, 24. Oktober, statt. Das Programm startet um 9.30 Uhr mit der Lesung der Kinderbuch-Autorin Susanne Göhlich. Sie liest aus „Juri fliegt zu den Sternen“. (SZ)

haus-am-poppitzer-platz-riesa.de

