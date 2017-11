Leckeres Weihnachtsgebäck für einen guten Zweck Zum zweiten Mal backen Kinder und Erwachsene gemeinsam mit Kümmel in der Horkaer Bäckerei leckere Plätzchen.

Julia Wenk sticht gemeinsam mit Erwin, Kümmel, Maria Schlegel und Bäckermeister Armin Hübner (von links) die Formen für die Plätzchen aus. © Rolf Ullmann

Horka. Auf diese „Arbeit“, die durch ein wohlschmeckendes Ergebnis gekrönt wird, freuen sich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen. Selbst die Plätzchen mit den Formen aus dem Teig auszustechen, sie nach dem Backen zu verzieren und danach gleich zu verkosten, zählt fraglos zu den schönsten Dingen in der Vorweihnachtszeit. Im Vorjahr lud Bäckermeister Armin Hübner die jüngeren, aber auch die schon etwas älteren Naschkatzen zum Backen mit Kümmel ein. Die Resonanz auf diese Einladung war derart groß, dass die Initiatoren spontan eine Fortsetzung der Aktion beschlossen.

Am Sonnabend machten sich kleine und große Hände in der Backstube der Horkaer Bäckerei Hübner erneut an die Arbeit. Durch die Aushänge in mehreren Kindergärten sowie durch die Veröffentlichung im Facebook neugierig gewordene Mädchen und Jungen ließen sich nicht lange bitten und verwandelten sich in kleine Bäckermeister auf Zeit. Sie schauten Armin Hübner über die Schulter, als er ihre selbst geformten Figuren mit einer Glasur überzog und sie danach in den Backofen schob. Während sich darin der Teig in das begehrte Gebäck verwandelte, lauschten die Kinder den Märchen und Geschichten, die ihnen Rosemarie Klose vorlas. Neugierig verfolgten sie auch, wie auf dem Zeichenpapier lustige Figuren unter den Händen von Kümmel Gestalt annahmen.

Bäckermeister Hübner und Kümmel verfolgten mit der Weihnachtsbäckerei einen guten Zweck indem sie auf eine Teilnahmegebühr verzichteten und dafür die Eltern der Kinder um eine Spende baten. Zum Finale des Plätzchenbackens zogen die Kinder Lose, auf denen der Namen von Kindergärten aus Horka, Rothenburg, Kodersdorf und Niesky verzeichnet wurde. Die Kindereinrichtung, die die meisten Lose für sich verbuchen konnte, erhält die Spenden der Eltern. Im vergangenen Jahr konnten sich die Mädchen und Jungen des Nieskyer Kindergartens „Samenkorn“ gemeinsam mit ihren Erzieherinnen über eine solche Zuwendung freuen.

„Gemeinsam mit der Bäckerei Hübner habe ich zeichnerische Pfefferkuchen kreiert, die mit ihren drei Motiven zum Probieren einladen“, erklärte Kümmel während der Backofen seine Dienste verrichtete. Das Rentier, der Weihnachtsmann sowie der Schneemann verlockten als Motiv auf den Lebkuchen bereits im Vorjahr zum Naschen. Natürlich bietet auch die Bäckerei Hübner immer wieder eine kulinarische Neuheit an. In diesem Jahr waren es Mohnklöße, die am Sonntag zum ersten Mal im Rothenburger Café den Gästen angeboten wurden. Trotz der angestrengten Arbeit in der Horkaer Bäckerei lässt sich Armin Hübner den Weihnachtsmarkt am ersten Advent im Städt`l Nieder Seifersdorf nicht entgehen. „Wir sind dort als Bäckerei stets vertreten, weil es für mich der coolste ist.“

