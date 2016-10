Leckeres vom Baum Die Apfelernte auf Gut Pesterwitz fällt dieses Jahr gut aus. Bei anderem Obst läuft’s nicht ganz so gut.

Ernte mit Ausblick: Zum Schauen bleibt den Helfern auf den Plantagen von Gut Pesterwitz aber kaum Zeit. Die Apfelernte läuft auch Hochtouren. © Karl-Ludwig Oberthür

Ganz langsam tuckert der Apfelexpress durch die Baumreihen. Mehrere Anhänger mit großen Holzkisten hat der kleine Traktor im Schlepptau. Von links und von rechts kullern immer wieder neue Äpfel in die Stiegen. Die Erntehelfer sind flink, aber vorsichtig, die Behälter vor ihrem Bauch sogar innen gepolstert. „Damit keine Druckstellen entstehen“, erklärt Lars Folde, Chef auf dem Gut Pesterwitz.

Seit Ende August läuft dort die Apfelernte auf Hochtouren. Die zeitigen Sorten sind schon durch. Momentan sind die Winteräpfel wie Pinova, Boskop und Jonagold an der Reihe. Chef Lars Folde ist mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden. „Wir liegen gut im Rennen“, sagt er. Bis 20. Oktober sollen alle Bäume abgeerntet sein – wenn das Wetter mitspielt. „Wenn es zu stark regnet, können wir nicht ernten“, sagt er. Dann müssen die Erntehelfer pausieren. 28 Polen, darunter 23 Frauen, beschäftigt Lars Folde während der Erntezeit. „Seit Jahren kommen immer dieselben her. Auf sie kann ich mich verlassen“, sagt er.

Verlass ist auch auf die Abnehmer, zu denen neben Keltereien auch die Kunden im Hofladen gehören. Aus 27 verschiedenen Sorten haben sie die Wahl. Beliebt ist nach wie vor der Golden Delicious, zu DDR-Zeiten als „Gelber Köstlicher“ bekannt. Auch der Boskoop ist weiterhin ein Dauerbrenner. Immer beliebter wird zudem der Braeburn, der als Letztes von den Bäumen gepflückt wird. Der knackige Apfel stammt aus Neuseeland und hat seine ganz eigenen Ansprüche. „Der Braeburn verträgt sich nicht mit anderen Sorten“, sagt er. Deshalb wird er nach Borthen gebracht, wo er in einer speziellen Kühlzelle nur mit anderen Braeburns gelagert wird.

In Pesterwitz dagegen wird der Platz in den Kühlräumen auch für die anderen Obstsorten benötigt, so etwa die Pflaumen und Birnen. Folde zeigt sich auch da mit dem Ernteergebnis zufrieden. Der Pflaumenertrag ist dieses Jahr normal ausgefallen, bei den Birnen sind sogar mehr volle Stiegen als sonst zu verzeichnen. „Dabei hören wir von einigen Keltereien, dass es dieses Jahr gar nicht so viele Birnen gibt“, sagt er.

Weniger Glück dagegen hat Lars Folde mit den Sauerkirschen. Weil die nicht mehr so gefragt sind wie einst, hat er sich kürzlich von etlichen Bäumen getrennt. Aus Berlin hatte er extra eine Spezialmaschine kommen lassen, um an der Zauckeroder Straße eine Fläche von fünf Hektar zu roden. Schon vergangenes Jahr hatte das Gut Pesterwitz zahlreiche Sauerkirsch-Bäume gefällt.

Übrig sind nur noch zehn Hektar. „Die gefällten Bäume stammten allesamt noch aus DDR-Zeiten, hätten verjüngt werden müssen“, erzählt er. Doch der Aufwand würde sich nicht lohnen. Noch zumal der Standort nicht die besten Bedingungen bietet, erklärt Folde. „Die Industrie nimmt kaum noch Sauerkirschen ab“, sagt Lars Folde. Auch Keltereien haben nicht mehr viel Interesse am sauren Saft. Stattdessen werden heute gern Konzentrate aus China, Polen, Russland und anderen Ländern verwendet.

zur Startseite