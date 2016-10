Leckeres aus der Kräuterküche Die Semmelmilda geht erst in ihren Garten und dann in den Zinnwalder Lugsteinhof. Dort macht sie sich an den Töpfen zu schaffen.

Sabine Nowraty wird im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald als Semmelmilda unterwegs sein. © Egbert Kamprath

Wenn am Sonntagmittag alle Welt am Mittagstisch sitzt, läuft die Semmelmilda zu Hochform auf und lässt sich in die Töpfe gucken. Nicht zu Hause, wo das Schellerhauer Original einst lebte und von Sabine Nowraty mit Herz und flotter Zunge zu neuem Leben erweckt wurde. Die Semmelmilda wird im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald, der das 19. Oktoberfest feiert und zugleich zu erzgebirgisch-sächsischen Spezialitätenwochen einlädt, Leckeres aus der Kräuterküche auftischen und das alles aus einem Topf.

Mit Kräutern kennt sich die Semmelmilda, die auch regelmäßig zu Führungen dazu einlädt, bestens aus. Deshalb wachsen auch bei ihr im heimischen Garten allerlei Kräutlein, von denen sie welche zum Schaukochen mitbringt. Außerdem kann sie auf die mobilen Kräuterbeete vom Lugsteinhof zurückgreifen. Unterstützt wird sie zudem von der Bio-Kräuter-Gärtnerei Adam aus Dresden. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wird sie aus frischen Kräutern raffinierte Gerichte zaubern. Wem das alles zu schnell geht, der kann das auch nachlesen. Die Rezepte wurden mit dem Tourismusverband Erzgebirge in einem Büchlein zusammengefasst, das die Gäste dann vor Ort auch erhalten können. Da können Interessierte zum Beispiel erfahren, wie Ringelblumenbutter und ein Sauerampfer-Dip hergestellt werden und wozu man das essen kann.

Beim Kochen wird Semmelmildas Mundwerk nicht still stehen. Sie wird auch viel erzählen über die Kräuterküche, wie die heimischen Kräuter verwendet werden und wie sie wirken. Und sie wird sicher auch verraten, wo man sie in der Natur finden kann. Anke Eichler vom Tourismusverband wird die Kochshow moderieren.

