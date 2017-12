Leckereien, Musik und Gemütlichkeit Nur wenige Stunden vor dem Heiligabend gibt es noch zwei Weihnachtsmärkte in Rothenburg und Trebus.

Der Chor der Grundschule tritt beim Rothenburger Weihnachtsmarkt am 23. Dezember auf der Bühne auf. © André Schulze

Rothenburg hatte schon immer den letzten Weihnachtsmarkt der Region. In diesem Jahr kommt noch einer in Trebus hinzu. In beiden Orten wollen die Organisatoren das Publikum auf die besinnliche Zeit einstimmen, mit weihnachtlicher Musik und Kerzenschein ein gemütliches Flair erzeugen.

In Rothenburg wird am Freitag und Sonnabend vor dem Heiligabend zum bunten Weihnachtsmarkt eingeladen. Rund um das Rathaus werden wieder etliche Buden aufgebaut, in denen rund 30 Händler, Handwerker und Gewerbetreibende ihre Waren anbieten. Natürlich gibt es auch jede Menge Gaumenfreuden: Glühwein in den unterschiedlichsten Variationen, Bratwürste und Crepes lassen keine Wünsche offen. Selbstverständlich hat sich auch der Weihnachtsmann angesagt, der die Kinder mit kleinen Geschenken erfreuen wird. Zudem dreht eine Eisenbahn ihre Runden, in der die Jüngsten sogar mitfahren dürfen. Schließlich gibt es auf der Bühne ein recht umfangreiches Programm. So hat der Männergesangsverein Rothenburg ebenso sein Kommen zugesagt wie der Spielmannszug und der Posaunenchor aus der Neißestadt. Der Chor der Grundschule wird Weihnachtslieder singen, die Kinder der Kita „Sonnenhügel“ führen ein selbstgestaltetes Programm auf. Stargast ist zweifellos Vincent Groß, der Newcomer des Jahres aus der Schweiz. Als Gewinner der SRF-Show „Hello Again“ steht der 20-Jährige nun in Rothenburg auf der Bühne.

Besucher sollten allerdings einige Verkehrshinweise beachten. Von Donnerstag bis Sonntag ist der Marktplatz gesperrt. Der Parkplatz an der Stadtkirche ist über die Priebuser Straße und die Nordseite des Rathauses erreichbar. Bahnhofstraße und Görlitzer Straße werden in der genannten Zeit zur Sackgasse und sind nur bis zur Einfahrt Markt befahrbar.

In Trebus findet das vorweihnachtliche Treiben am Freitag von 15 bis 18 Uhr in der alten Schule statt. Die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Annett Preuß organisieren hier einen Weihnachtstreff. „Wir wollen die Menschen im Ort ein bisschen mobilisieren und zu drei interessanten vorweihnachtlichen Stunden einladen“, sagt die Geschäftsinhaberin. Natürlich gibt es auch hier Bratwürste und andere Leckereien. Die Kinder erwartet eine Bastelstraße.

