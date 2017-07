Leckere Linden Die Bäume auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz treiben viele Blüten. Doch darf man diese auch pflücken?

Wer auf dem Zinzendorfplatz einzelne Lindenblüten pflückt, dem droht kein Gefängnis. Die Bäume genießen aber besonderen Schutz und wollen pfleglich behandelt werden. © jens trenkler

Wer im Internet getrocknete Bio-Lindenblüten bestellt, der zahlt mehrere Euro für einhundert Gramm. Daraus lässt sich dann ein Heiltee zaubern, der die Nerven beruhigt, Hustenreiz lindert. Doch lohnt sich eine solche Bestellung überhaupt, wenn ringsum in Niesky dieser Tage so viele Linden blühen? Sogar mitten in der Stadt, auf dem Zinzendorfplatz, präsentieren die Bäume derzeit ihre ganze Pracht. Diese zu ernten ist rein theoretisch nicht verboten. Dass Blütensammler aber, mit Leitern ausgestattet, anrücken, um die Bäume abzuernten, das möchte man sich im Nieskyer Rathaus lieber nicht ausmalen.

Der Platz steht als Ensemble unter Denkmalschutz, erklärt die Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin. Darum genießen auch die Bäume laut Barbara Giesel einen besonderen Schutz. „Darauf müssen wir achten“, sagt sie. Ohnehin sei es nicht ratsam, Lindenblüten oder Holunderblüten entlang von Straßenrändern zu pflücken, so Barbara Giesel. „Wer auf dem Dorf aufgewachsen ist, würde gar nicht auf so eine Idee kommen“, sagt sie. Abseits des Zinzendorfplatzes gebe es genügend andere Stellen, an den Linden blühen.

Tatsächlich sind die Bäume in der Oberlausitz keine Exoten. Das ist auch den Sorben zu verdanken, für die der Lindenbaum und insbesondere sein Blatt eine Art Nationalsymbol sind. Sowohl den Slawen als auch den Germanen galt das Gewächs als heilig. Eine Dorflinde ist in vielen Orten Mitteleuropas das gesellschaftliche Zentrum gewesen. Unter dem Baum hat man sich getroffen, getanzt und auch Gericht gehalten. Darum ist die Linde vielerorts auch als „Gerichtsbaum“ oder „Gerichtslinde“ bekannt. Für viele Städte ist der Baum sogar Namenspatron gewesen. Leipzig etwa leitet sich vom sorbischen Wort Lipsk ab und bedeutet sinngemäß Linden-Ort.

Beliebt ist der Baum seit jeher, da er ungemein vielseitig ist. Imker schätzen seine Blüte beispielsweise, da Bienen daraus eine stattliche Menge Lindenblütenhonig gewinnen können. Der ist frisch flüssig, kandiert im Laufe der Zeit und zeichnet sich durch ein markantes Aroma aus. Bildhauer wiederum schätzen das Holz der Linde zum Schnitzen und Drechseln. Unzählige Heiligenstatuen sind aus dem „heiligen Holz“ gefertigt.

Dabei ist Linde aber nicht gleich Linde. Je nach Systematik unterscheiden Experten zwischen 20 bis 40 verschiedene Lindenarten weltweit.

