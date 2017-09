Leckerbissen zum Feiertag

Handball-Sachsenliga. In der Handball-Sachsenliga der Männer empfangen die Cunewalder Männer am Dienstag den Oberliga-Absteiger ZHC Grubenlampe Zwickau.

Trainer Carsten John: „Die Westsachsen gelten als einer der heißen Aufstiegsanwärter und haben sich entsprechend mit einigen ausländischen Spielern verstärkt.“ In ihrem bisher einzigen Punktspiel gewannen die Zwickauer gegen Hoyerswerda mit 32:28. „Wir sind Außenseiter, eine Rolle, die meiner Mannschaft zu liegen scheint“, sagt John. Das Team um Kapitän Christian Israel überrascht in dieser Saison mit bisher couragierten Auftritten. „Gerade zuletzt in Görlitz hat man gesehen, dass da wirklich ein Team auf dem Parkett steht“, so der Trainer.

Aktuell bangen die Cunewalder noch um den Einsatz von Stefan Hühn und Markus Roch. Die Partie beginnt um 16 Uhr in der Cunewalder Polenzsporthalle. „Ich hoffe, unsere Zuschauer bleiben sprichwörtlich am Ball und unterstützen uns auch in vermeintlich schwierigen Situationen, die durchaus auftreten können.“ (fs)

