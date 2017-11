Leck in Fernwärmeleitung Nach der Havarie in der Versorgungsleitung für den Sonnenstein wurde notrepariert. Noch ist aber nicht alles überstanden.

Bewohner der Reutlinger Straße waren stundenlang ohne Heizung und Warmwasser. © SZ-Archiv

Pirna. Nach einer größeren Havarie an einer Fernwärmeleitung auf der Reutlinger Straße im Stadtteil Sonnenstein haben die Stadtwerke Pirna die Schadstellen am Montag zunächst notdürftig repariert, um die Anwohner wieder mit Fernwärme und Warmwasser zu versorgen. Laut der Stadtwerke wird die Reparatur am Donnerstag fortgesetzt. Dafür muss am Vormittag nochmals die Fernwärmeversorgung unterbrochen werden. Nach Ende der Arbeiten wird die Baugrube wieder geschlossen. Fachleute der Stadtwerke hatte am vergangenen Sonntag mehrere Lecks in der Fernwärmeleitung geortet, betroffen von der Havarie waren hauptsächlich die Häuser Reutlinger Straße 1 bis 25. Aufgrund der Größe des Schadens ging daher gegen 9.30 Uhr das Heizkraftwerk Sonnenstein außer Betrieb, weil Wasser in den Rohrleitungen fehlte. Erst gegen 13.30 Uhr konnte die Versorgung für das gesamte linkselbische Stadtgebiet wieder aufgenommen werden. Die Reparatur auf der Reutlinger Straße begann ebenfalls noch am Sonntag. Dafür wurde die Straße zunächst halbseitig, am Montag dann komplett gesperrt, nachdem geklärt war, über welche Umleitung der öffentliche Nahverkehr gelotst wird. (SZ/mö)

