Blick auf den Außenbereich des Stadtbades, der geschlossen ist. Drinnen wird noch nach dem Leck im Kinderplanschbecken gesucht. © Symbolbild/Dietmar Thomas

Eltern oder Großeltern, die ihre Freizeit mit kleinen Kindern im Döbelner Stadtbad verbringen möchten, haben derzeit das Nachsehen. Denn das Planschbecken für die Jüngsten ist gesperrt. Beim Befüllen des Beckens kurz vor dem Ende der Freibadsaison hatten die Mitarbeiter des Bades festgestellt, dass das Becken undicht ist und das Wasser in die darunter liegenden Umkleideräume durchtropft. Deshalb wurde das Wasser umgehend wieder abgelassen, so dass an den Umkleideräumen kein Schaden entstanden ist.

Die Suche nach der Ursache des Wasserverlusts gestaltet sich allerdings schwierig. „Wir haben die Stelle, an der das Becken undicht ist, noch nicht gefunden“, sagt Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Döbeln GmbH, zu der neben den Stadtwerken auch das Stadtbad gehört. Neben dem Gutachter sei eine Fachfirma schon zwei Mal vor Ort gewesen. Als nächstes werde der Ein- und Auslauf des Beckens voraussichtlich mit einer Kamera kontrolliert. „Wir tun alles, damit das Kinderplanschbecken so schnell wie möglich wieder genutzt werden kann“, so Fehnle, der die Badegäste gleichzeitig um Verständnis für die Einschränkung bittet. (DA/rt)

