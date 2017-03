Lebenszeichen vom Schänkhübel Nach dem verheerenden Brand hat Eigentümer Jürgen Lohmann eine gute Nachricht, der Staatsanwalt eine schlechte.

zurück Bild 1 von 2 weiter Alarm in Rossendorf: In der Nacht zum 11. April 2016 stand der Dachstuhl des Gasthofes Schänkhübel in Flammen. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Heute macht die Gaststätte einen traurigen Eindruck. Teile des Daches sind nur notdürftig mit Planen abgedeckt. Jetzt sollen die Aufräumarbeiten beginnen. © Thorsten Eckert Alarm in Rossendorf: In der Nacht zum 11. April 2016 stand der Dachstuhl des Gasthofes Schänkhübel in Flammen. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Heute macht die Gaststätte einen traurigen Eindruck. Teile des Daches sind nur notdürftig mit Planen abgedeckt. Jetzt sollen die Aufräumarbeiten beginnen.

Alarm in Rossendorf: In der Nacht zum 11. April 2016 stand der Dachstuhl des Gasthofes Schänkhübel in Flammen. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Heute macht die Gaststätte einen traurigen Eindruck. Teile des Daches sind nur notdürftig mit Planen abgedeckt. Jetzt sollen die Aufräumarbeiten beginnen.

Der Verkehr rauscht auf der B6 am Landhaus Schänkhübel vorbei. Wohl die wenigsten Autofahrer nehmen noch Notiz von dem Haus, das mehr eine Ruine ist. Fensterscheiben sind zersplittert. Zerfledderte Planen decken notdürftig die Reste der verkohlten Balken ab. Regen und Schnee dürften das nach dem Brand ohnehin schon stark beschädigte Gebäude weiter in Mitleidenschaft gezogen haben. Fast ein Jahr ist es her, dass der Dachstuhl brannte. Niemand glaubt wohl so recht an einen Wiederaufbau des traditionsreichen Gasthauses.

Doch Eigentümer Jürgen Lohmann will alle Skeptiker eines Besseren belehren. „Das Landhaus Schänkhübel kommt wieder.“ Der Beginn der Wiederaufbauarbeiten habe sich immer wieder verzögert. Dann kam der lange Winter, in dem an sinnvolle Aufbauarbeiten nicht zu denken war. Jetzt haben er und seine Mitarbeiter vor allem zwei Aufgaben. Zunächst soll das Haus vom Schmutz und den Brandresten gesäubert werden. Mehrere Container stehen schon bereit. Dann folgt eine Aufgabe, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird: Decken und Wände vom Obergeschoss bis zum Keller sind in den vergangenen Monaten durchgeweicht. Sie müssen getrocknet werden. Anschließend kommen die eigentlichen Wiederaufbauarbeiten dran. Neues Dach, teilweise neue Fenster und Türen und neue Elektroinstallation. Auch neue Möbel müssen besorgt werden. Wenn sie nicht durch den Brand beschädigt wurden, haben Löschwasser und Regen ihnen den Rest gegeben. Die Gebäudeversicherung hat bereits die Deckung des Schadens zugesagt. Wie lange der Wiederaufbau dauert und wann der Schänkhübel wieder öffnet, darauf will sich Jürgen Lohmann noch nicht genau festlegen. „Voraussichtlich wird das Ende 2017 der Fall sein. Die Schäden des Brandes sind doch sehr groß.“ Gäste empfangen will Jürgen Lohmann allerdings schon eher. „Ein Imbisscontainer am Parkplatz für alles was schnell und lecker ist, ist schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch Versorgungsleitungen legen lassen. Er könnte in zwei, drei Monaten betriebsfertig werden. Hier kann sich ein Imbissbetreiber einmieten“, sagt der Inhaber. Außerdem will Jürgen Lohmann einen Glaspavillon aufstellen. „Er hat eine Größe von zehn mal zehn Metern. Darin bieten wir einen Imbiss und Getränke an.“ Das Fundament ist schon gegossen. Der Pavillon soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Technische Ursache ausgeschlossen

Der Aufbau des Schänkhübels geht also voran, der Brand wird aber wohl nie vollständig aufgeklärt werden. Nach Angaben von Lorenz Haase von der Staatsanwaltschaft Dresden seien die Ermittlungen zu dem Vorfall eingestellt worden. „Ein Täter konnte trotz umfangreicher Suche nicht gefunden werden.“ Jetzt kann nur Kommissar Zufall auf die Spur des Täters führen, etwa wenn er im Zusammenhang mit einer anderen Tat geschnappt wird und sich Zusammenhänge zu dem Vorfall im Schänkhübel ergeben. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten früh eine technische Ursache des Brandes ausgeschlossen und wegen Brandstiftung ermittelt.

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 11. April 2016. Gegen 2.45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Aus dem Dach quoll zu der Zeit dichter Rauch. Nach einem gescheiterten Versuch, das Feuer von innen zu löschen, blieb für die Feuerwehr nur noch von außen gegen die Flammen vorzugehen. Über drei Drehleitern wurde Wasser in das Gebäude gepumpt. Mehr als 70 Feuerwehrleute aus den Dresdner Wachen Striesen, Neustadt, Übigau und Altstadt sowie von den freiwilligen Truppen Eschdorf, Weißig und Bühlau waren im Einsatz. Erst gegen Mittag konnten sie abziehen. Brandwachen beobachteten das Gebäude weiter.

Im Rödertal hatte es vergangenes Jahr vermehrt Feuer gegeben, bei denen die Beamten von Brandstiftung ausgehen. So stand im Mai 2016 in Wachau ein Schuppen voller Holz in Flammen. Mitte April 2016 wurde in Helmsdorf bei Stolpen eine 600 Quadratmeter große Scheune mit etwa 150 Strohballen Opfer der Flammen. In der gleichen Nacht brannte im Nachbarort Langenwolmsdorf ebenfalls eine rund 600 Quadratmeter große Feldscheune. Auch hier wird Brandstiftung vermutet. In Wallroda brannte es mehrmals, zuletzt am 5. April. Eine Scheune und eine Strohmiete standen in Flammen. Die Ermittler gehen ebenfalls von Brandstiftung aus.

zur Startseite