Lebenswerk auf 500 Seiten Kurt Woyack stellt den nächsten Teil seiner Chroniken von Dohna vor. Er verbindet damit eine Bitte und eine Aufforderung.

Zu Hause im Archiv: Ortschronist Kurt Woyack päsentiert seine Geschichte der Dohnaer Verwaltung. Nach 27 Jahren wünscht er sich nun auch eine Anerkennung dafür. © Norbert Millauer

Dohna. Wie haben sich die Kosten für die Kinderbetreuung von der Einführung bis heute entwickelt? Wer saß wann im Dohnaer Stadtrat? Wann wurde der erste Stadtpolizist eingesetzt? Fragen über Fragen. Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es nun auf insgesamt über 500 Seiten. Der Dohnaer Ortschronist Kurt Woyack hat die Verwaltungschronik der Stadt erstellt. Er hat sich für eine kleine Schrift entschieden, sonst wäre die Sammlung noch dicker geworden.

Wie immer hat Woyack mit dem Ursprung, also der Burggrafschaft, begonnen und das Material bis zur Gegenwart aufgearbeitet. So wie bei den bisherigen 24 Heimatheften, die immer einem Thema gewidmet und nicht so umfangreich wie die Verwaltungschronik sind: Feuerwehr und Rathaus, Schulen und Kindergärten, Polizei und Ehrenbürger. Herausgekommen ist ein Werk, das so noch keiner vor ihm über Dohna zusammengetragen hat, sagt Woyack. Die Idee zur Verwaltungsgeschichte gab es 2009. Nun soll sie als Heimatheft Nr. 25 und gleichzeitig als dickes Buch gedruckt werden. Auf altersbeständigem Papier, mit festem Umschlag, verkauft werden soll es zum Unkostenpreis.

Erbe fürs Wissen und Archiv gesucht

Woyack legt sich mit jedem an, wenn er davon überzeugt ist, es ist notwendig für die Stadt. Mal hat er sich beschwert, zum Neujahrsempfang nicht extra eingeladen worden zu sein, mal schimpfte er über das Stadtfest, mal über die verwendete Farbe beim Stadtwappen. Als der politisch gespaltene Stadtrat den Antrag der Freien Wähler auf Ehrenbürgerschaft Woyacks ablehnte, traf ihn das mehr, als er durchblicken lässt.

Nächstes Jahr wird Woyack 80. Immer öfter wird er mehr oder weniger klar nach einem Nachfolger gefragt. Er selbst hat schon im Frühjahr gesagt, es werde nun langsam Zeit, sein Wissen und das Archiv einem interessierten Dohnaer Bürger zu übergeben. Er habe jetzt zwar einen Unterstützer, sagt er, der sei jedoch auch schon älter. Woyack will die Zügel in der Hand behalten und eigentlich noch eine Weile weitermachen.

Mehr die Frage des Nachfolgers scheint ihn eine andere zu beschäftigen. Für die nutzte er die Gelegenheit der Chronikvorstellung im Stadtrat. Er bat die Räte, sich doch mal Gedanken über eine Entschädigung für ihn zu machen. Sein Arbeitsraum koste die Stadt keine Miete, er arbeite auf seinem eigenen Computer, mit eigenem Drucker und eigenem Papier. „Schön wäre auch mal ein Dankeschön.“ Derzeit erhält er wie andere Ehrenamtliche eine Entschädigung von 30 Euro monatlich, zuzüglich Reisekosten außerhalb Dohnas.

Die Kitagebühren übrigens sind auf einer einen Meter breiten Tabelle zusammengefasst, der erste Stadtpolizist wurde 1856 und der erste Stadtrat 1831 vereidigt. Das alles sollte wissen, wer heute in der Stadt Entscheidungen trifft, sagte Woyack den Stadträten.

