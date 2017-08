Lebenswege im Museum Das Nieskyer Stadtjubiläum ist Anlass für eine besondere Ausstellung. Töchter und Söhne der Stadt werden vorgestellt - berühmte und „ganz Normale“.

Das Raschke-Haus in Niesky © Jens Trenkler

Was haben der Ortsherr und erste Architekt Sigmund August von Gersdorf (1702-1777), der böhmische Emigrant Johann Raschke (1702-1762), der bedeutende und bekannte Theologe und Philosoph Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), der Altertumsforscher und Orientexperte Gustaf Dalman (1855-1941), der Autor des Nieskyer Schulromans „Gottfried Kämpfer“, Professor Doktor Herman Anders Krüger (1871-1945), die Malerin zahlreicher Nieskyer Ortsansichten, Lydia Therese Reichel (1893-1967), die Diakonisse in der Jerusalemer Missionsstation der Brüdergemeine, Johanna Signe Larsen (1898-1985), der Buchhändler in dritter Generation Carl-Heinrich Hoberg (1904-1985), der Fotoreporter Martin Biele (1915-1995), die Kunstlehrerin Christine Mertlik (1923-2013) und die private Fuhrunternehmerin Margarete Halke (1927-2012) gemeinsam? Ihre Lebenswege werden ab kommender Woche im Nieskyer Museum vorgestellt.

In Nieskys ältestem und ersten Haus am Zinzendorfplatz wird am 8. August die Sonderausstellung „Lebenswege aus 275 Jahren“ eröffnet. Der Tag für die Vernissage ist ganz bewusst gewählt: Am 8. August 1742 wurde der Grundstein für die ersten drei Häuser gelegt und damit schlug sozusagen auch die erste Stunde von Niesky. Anhand der bekannten, berühmten und weniger bekannten Töchter und Söhne der Stadt soll die Nieskyer Ortsgeschichte erzählt werden. „Im Laufe der recht jungen Ortsgeschichte brachten die Nieskyer zahlreiche herausragende Innovationen hervor, die dem kleinen Ort teilweise sogar weltweiten Ruhm einbrachten“, schreibt Museumsleiterin Eva-Maria Bergmann. Anhand von 35 Lebensläufen werden Menschen vorgestellt, die Niesky in diesen 275 Jahren geprägt haben. Darunter sind berühmte Persönlichkeiten, die in Niesky geboren oder zur Schule gegangen sind, aber auch „ganz normale Leute“, die in Niesky gelebt und gearbeitet haben und ebenso die Ortsgeschichte mitgestaltet haben.

Neben den Lebensläufen werden auch Zeichnungen von Nieskyer Hortkindern gezeigt, die Gebäude und Sehenswürdigkeiten gemalt haben.

„Ausstellung Töchter und Söhne von Niesky, Lebenswege aus 275 Jahren, ab 8.8., 16, Uhr, Raschkehaus, Zinzendorfplatz 8, Niesky

zur Startseite