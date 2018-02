Lebensschule mit Musik und bunten Bällen Katja Meyer ist eine von vier Löbauer Tagesmüttern. Sie zeigt der SZ ihr Kinderparadies – doch das ist in Gefahr.

Die Tagesmutter Katja Meyer betreut in ihrem Haus am Fuße des Löbauer Berges Kinder bis zum Alter von drei Jahren. Sie musiziert mit den Kindern, lehrt sie spielerisch physikalische Gesetze und geht oft mit ihnen in den nahen Wald auf Erkundungstour. Eltern schätzen diese sehr individuelle Betreuung ihrer Kinder. © Matthias Weber

Löbau. Tagesmutter Katja Meyer hat in ihrem Haus und auf ihrem Grundstück am Fuße des Löbauer Berges ein kleines Kinderparadies geschaffen. Sandkasten, Rutsche, Klettergerüst und Bobby-Car stehen da im Garten. In ihrem Wohnzimmer wartet ein buntes Bälle-Becken auf kleine Badegäste. Und das Bälle-Bad ist weit mehr als ein Spielzeug. Kinder können damit viel lernen. „Da sind alle Farben drin. Damit lernen schon Zweijährige die unterschiedlichen Farben kennen“, sagt Katja Meyer. Oft würden die Kinder zum Beispiel fünf rote oder fünf gelbe Bälle daraus sortieren. „Dann suchen wir nach anderen Gegenständen mit derselben Farbe“, erklärt sie das Lernprinzip.

Katja Meyer ist eine von vier Löbauer Tagesmüttern. Allen Vieren ist gemeinsam, dass sie den ihnen anvertrauten Kindern eine sehr familiäre Betreuung bieten. „Jede von uns hat ihr eigenes Konzept“, sagt sie. Bei der einen gibt es einen ökologischen Schwerpunkt, eine andere Kollegin wolle auch ein christliches Wertebild vermitteln. „Die Eltern vertrauen uns Tagesmüttern das Wertvollste an: Ihre Kinder“, sagt Katja Meyer. Mit ihrem breiten Spektrum seien die Tagesmütter eine wertvolle Ergänzung für die Betreuung 0 bis dreijähriger Kinder in Löbau. „Lebensschule“ nennt sie ihr eigenes Konzept, bei dem sie die Kinder auch an die Musik heranführt. Viele Instrumente stehen in ihrem Haus, sogar eine Harfe. „Die Kinder dürfen alle Instrumente anfassen. Sie erkunden für sich Töne“, erklärt sie. Schließlich könnten alle Eltern eine Tagesmutter nach ihren Vorstellungen von frühkindlicher Erziehung finden.“

Doch die Tagesmütter fühlten sich von der Stadt Löbau stiefmütterlich behandelt. Sie beklagten, dass sie für ihre Leistung nicht angemessen bezahlt würden. Die Stadt hat schnell reagiert und beschlossen, die Bezahlung der Tagesmütter an die von Erziehern und Erzieherinnen in städtischen Krippen anzugleichen. 250 Euro gibt’s ab sofort pro Monat mehr (SZ berichtete). In einem Gespräch mit der SZ betonte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos), dass die Stadt den Tagesmüttern Verwaltungsaufwand abnehmen würde, indem sie die Elternbeiträge für ihre Leistung einzieht und an sie auszahlt. Das sei eine freiwillige Leistung.

Katja Meyer ist erleichtert über die Entscheidung der Stadt. „Wir Tagesmütter sind dankbar, dass unsere Arbeit auf diese Weise von der Stadt wertgeschätzt wird.“ Und auch, dass die Stadt die Elternbeiträge einzieht, sei eine „schöne Sache“. Der neue Vertrag der Stadt mit der detaillierten Aufschlüsselung der Kosten liegt ihr seit dem Wochenende vor. Nun will sie ihn sich genau ansehen, ist aber prinzipiell schon jetzt mit dem Angebot einverstanden..

Allerdings sagte Oberbürgermeister Buchholz der SZ auch etwas, was für die Tagesmütter bedrohlich klingen muss: „Tagesmütter habe ich als Kommune nur so lange, wie ich den Bedarf nicht selbst decken kann.“ Und nach einer der SZ vorliegenden Statistik hat die Stadt die Zahl der eigenen Krippenplätze seit 2015 massiv ausgebaut. Wegen nun rückläufiger Geburtenzahlen prognostiziert die Stadt für das Jahr 2020, dass es in den städtischen Krippen mehr freie als besetzte Plätze gibt.

Das könnte Auswirkungen auf die zukünftige Bedarfsplanung haben. Nach dem Sozialgesetzbuch können Eltern zwar frei wählen, ob sie ihr Kind zu einer Tagesmutter oder in eine städtische Krippe geben – diese Wahl haben sie aber nur, wenn ein Tagesmutter-Angebot überhaupt in den Bedarfsplan aufgenommen wurde. Derzeit stehen die vier Löbauer Tagesmütter noch mit jeweils vier Betreuungsplätzen im Plan. Doch der gilt immer nur zwei Jahre. Würden die Tagesmütter aus dem Bedarfsplan fallen, müssten interessierte Eltern diese Leistung komplett aus eigener Tasche bezahlen – gut 400 Euro mehr im Monat. Für die Löbauer Tagesmutter wäre das wahrscheinlich das Aus. „Es wäre schade“, sagt Katja Meyer, „Denn wir Tagesmütter sind ein Schmuck für die Löbauer Kinderpflege, kein überflüssiger Kostenfaktor.“

