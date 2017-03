Lebensretterin kommt aufs Dach Im September 2015 ist das Zuhause von Antje Reinwardt und Marco Rost ausgebrannt. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert.

Antje Reinwardt und Marco Rost lassen es sich nicht nehmen, zum Richtfest auf dem schon fertig gedeckten Dach den Schlussziegel mit einer schwarzen Katze aus Ton einzufügen. Die ist ein Geschenk von Dachdeckermeister Christopher Benedix (hinten). Damit wird der Lebensretterin sozusagen ein Denkmal gesetzt. © Dietmar Thomas

Am 26. September 2015 brannte der Dachstuhl in der Colditzer Straße 4 in Leisnig. Von oben wird das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar, die das Feuer in der Nacht angerichtet hatte.

Katze Muschi weckt die Familie in der Unglücksnacht. Antje Reinwardt und Marcus Rost sind erleichtert, als sie ihre Lebensretterin im Schuhschrank finden. Ein Abbild aus Ton von Muschi sitzt jetzt auf dem neu gedeckten Dach.

Das wird schön hier – in diesem Punkt sind sich alle Gäste beim Richtfest im Haus an der Colditzer Straße 4 einig. Freunde und Bekannte, ehemalige Kollegen, Nachbarn und Bauleute sowie die Bauherren Antje Reinwardt und Marco Rost versammeln sich auf der Baustelle, um die erste Etappe des Wiederaufbaus zu feiern. Lange hat es bis dahin gedauert, obwohl es von vielen Seiten schnelle und unbürokratische Hilfe für die Familie und die Geschäftsfrau Antje Reinwardt gab. Immerhin beschäftigt sie 16 Mitarbeiter.

Rückblick: Eines Nachts Ende September 2015 löst der Trafo einer LED-Lampe ein Feuer aus. Nur weil die Katze „Muschi“ der Familie verrückt spielt, wecken die Eltern und die damals vierjährige Tochter aus dem Schlaf auf und können sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Die Feuerwehrleute löschen nicht nur, sondern versuchen auch, der Katze habhaft zu werden, wichtige Dokumente zu retten. Die Familie ist erleichtert, als sie ihre Lebensretterin später in einem Schuhschrank entdeckt. Das Tier ist verstört, hat sich aber mittlerweile genauso wie das Paar von dem Schrecken erholt. Zum Dank hat die Familie ihrer Katze beim Wiederaufbau des Hauses ein Denkmal gesetzt. Eine schwarze Katze aus Ton ist seit Freitag auf dem Dachfirst zu sehen. Beim Feiern war dann auch der anderthalbjährige Sohn dabei, der kurz nach dem Feuer zur Welt gekommen ist.

Nach der Brandnacht stand die Welt der Familie erst einmal Kopf. Denn im Haus befand sich auch der Friseur- und Kosmetiksalon, den Antje Reinwardt vor Jahren von ihrer Mutter übernommen hat. In einem ehemaligen Lebensmittelladen im Zentrum der Stadt Leisnig konnte relativ schnell ein Ausweichsalon eingerichtet werden, vorübergehend machten die Mitarbeiter Hausbesuche bei ihren Kunden. Antje Reinwardt hofft, dass sie im Laufe des Jahres mit dem Geschäft zurück an die Colditzer Straßen ziehen kann – ob es wie gewünscht schon im August wird, ist noch nicht abzusehen.

Marco Rost dankt nach dem Richtspruch von Dachdeckermeister Christopher Benedix allen am Bau Beteiligten und allen, die anderweitig geholfen haben. Auch an die Familie Lehmann geht ein großes Dankeschön. Bei ihr kann die vierköpfige Familie nach wie vor wohnen, bis ihre eigenen, neu errichteten vier Wände bezugsfertig sind. Und dann passiert, was Antje Reinwardt schon vorausgesagt hat. Sie bringt nur wenige Worte heraus, dann schießen ihr vor Rührung die Tränen in die Augen. Gut, dass die meisten Gäste da schon im Gehen begriffen sind. Alle wollen verfolgen, wie die Bauherrin selbst die Lebensretterin aus Ton auf dem Dach anbringt. Das ist am besten von der Straßenseite gegenüber zu sehen.

