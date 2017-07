Lebensretter gesucht Im Sommer kommen auch in Radebeul weniger Leute zur Blutspende. Gerade werden wieder Spender gebraucht.

Fünf bis zehn Minuten bleibt die Nadel in der Ader. Ein halber Liter Blut wird in dieser Zeit abgenommen. Der Spender vom Foto ist danach fit wie zuvor. Trotzdem wird empfohlen, sich noch eine halbe Stunde auszuruhen. © Norbert Millauer

Vier Pritschen, vier Menschen, vier Nadeln. Es fließt Blut. Der dritte Stock in der Telekom-Niederlassung in Radebeul erinnert an eine Krankenstation. Doch die Leute, die hier liegen oder mit Verband am Arm herumlaufen, sind kerngesund. Sie sind zur Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes gekommen.

Mittendrin steht Schwester Kerstin im weißen Kittel. „Die Faust schließen“, sagt sie zu einer Frau, die auf der hintersten Liege Platz genommen hat. Den Kopf nach hinten, die Beine nach oben abgelegt. Dann wird punktiert. Das erste Blut fließt in ein kleines Probesäckchen. Es wird später im Labor untersucht. Nur einwandfreies Blut kann anschließend für Patienten im Krankenhaus verwendet werden. Dann kommt die eigentliche Spende. Ein halber Liter wird aus dem Arm der Frau gezapft. Eine Blutmischwaage hält den Lebenssaft ständig in Bewegung, damit er nicht klumpt.

Zwei Pritschen weiter klingelt es. Bei dem Mann, der dort liegt, ist der halbe Liter schon abgenommen. Keine zehn Minuten hat das gedauert. Der Radebeuler hat seine Mittagspause fürs Blutspenden genutzt. „Das ist praktisch, weil ich hier im Haus arbeite“, sagt er. Für den 60-Jährigen ist das ganze Prozedere längst Routine. Es ist schon seine 46. Blutspende, erzählt er stolz.

In Deutschland werden täglich rund 15 000 Blutspenden benötigt. Statistisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten gebraucht, teilt das DRK mit. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten, Sport- und Verkehrsunfälle. Bei schweren Unfällen kann es vorkommen, dass wegen bestimmter innerer Verletzungen mindestens zehn Blutkonserven pro Unfallopfer bereitstehen müssen.

In den Sommerferien kommen oft weniger Leute zum Blutspenden, weil sie entweder im Urlaub sind oder sich an heißen Tagen um ihren Kreislauf sorgen, sagt DRK-Sprecherin Susanne von Rabenau. Bei Blutgruppen, die seltener sind, etwa null negativ, könne es da schnell zu Engpässen kommen. 33 Prozent der Deutschen kommen als Spender infrage, aber nur drei Prozent gehen zur Spende.

In der Radebeuler Elblandklinik wird immer eine Mindestanzahl an Blutkonserven vorgehalten, die in der Transfusionsordnung festgelegt ist, sagt Sprecherin Sabine Seiler. Die Belieferung der Kliniken erfolgt durch den DRK-Blutspendedienst auf einer regulären Basis drei- bis fünfmal pro Woche.

In Radebeul klebt ein Mann mittleren Alters hinter einem Sichtschutz einen Aufkleber auf einen Zettel. Es ist eine Art Vertrauensfragebogen. Nur die Schwestern können sehen, ob der Spender einen grünen oder roten Sticker ausgewählt hat. Grün bedeutet, dass sein Blut verwendet werden kann. Klebt er Rot, wird sein Blut später entsorgt. Schwester Michaela erklärt, warum das gemacht wird: „Manchmal verabreden sich Nachbarn, Freunde oder Ehepartner zum gemeinsamen Blutspenden. Es kann sein, dass sie nicht wissen, dass einer aus der Gruppe nicht Blut spenden darf.“ In so einem Fall soll das geheim bleiben. Nicht verwendet werden kann das Blut zum Beispiel von Leuten, die an Aids erkrankt sind, Drogen spritzen, als Prostituierte arbeiten oder in den letzten vier Monaten One-Night-Stands hatten.

Das Blut, das die Schwestern in Radebeul abgenommen haben, wird in großen Boxen gekühlt. Am Nachmittag kommt es in die Zentrale des DRK-Blutspendedienstes nach Dresden. Dort wird der Lebenssaft aufbereitet und anschließend in die Krankenhäuser geliefert. Für die Spender geht es nach dem Abzapfen noch in einen Imbissraum. Ehrenamtliche Helfer haben hier Brötchen geschmiert, Kaffee gekocht und Süßigkeiten bereitgestellt.

Die nächsten Blutspendetermine in Radebeul sind am 25. Juli von 15 bis 19 Uhr in der Volkshochschule, Sidonienstraße 1 a, und am 18. August, 15.30 bis 19 Uhr, in der Oberschule Kötzschenbroda, Hermann-Ilgen-Straße 35.

