Lebensretter gesucht Winterferien und Grippewelle haben Lücken gerissen: Das DRK braucht jetzt dringend Blutspender.

Es tut nicht weh und dauert nicht mal eine halbe Stunde: Mit Blutspenden werden Leben gerettet. Allein in Sachsen werden jeden Tag rund 700 Spender benötigt. © Uwe Soeder

Blutspendetermin in Königswartha. Die ehrenamtlichen Helfer vom DRK-Ortsverein haben Kaffee gekocht, Leberwurstbrote geschmiert, den Tisch so liebevoll wie eine Geburtstagstafel gedeckt. „Hoffentlich geht das diesmal alles weg“, sagen sie mit Blick auf die Obst- und Schnittenteller. Sie meinen damit: „Hoffentlich kommen diesmal auch genügend Spender“.

Denn schon seit ein paar Wochen ist die Zahl der Blutspenden rückläufig. Zu den Ortsterminen kommen fast überall weniger Spender als normalerweise üblich, weiß Ramona Pötschke vom DRK-Blutspendedienst in Sachsen. Der Grund könnte die anhaltende Erkältungs- und Grippewelle sein. „Wer nicht gesund ist oder sich nicht gesund fühlt, der kann kein Blut spenden“, erklärt die DRK-Mitarbeiterin. „Wer beispielsweise Antibiotika einnehmen musste, darf danach vier Wochen lang nicht spenden.“ Hinzu kommt noch, dass zu den Terminen in den Ferien ohnehin weniger Spender verfügbar sind. „So drastisch wie im Moment haben wir die Auswirkungen bei uns lange nicht mehr zu spüren bekommen“, sagt Ramona Pötschke.

Regelmäßiger Nachschub nötig

Denn die Krankenhäuser der Region brauchen regelmäßig Nachschub. Weil Blutkonserven nur kurze Zeit haltbar sind, können die Präparate nicht auf Vorrat hergestellt werden, sondern müssen ständig frisch zur Verfügung stehen. Trotz der angespannten Situation, versichert Ramona Pötschke, müsse niemand befürchten, dass den Krankenhäusern die Konserven ausgehen. „Deshalb rufen wir ja jetzt zum Blutspenden auf, um Engpässe zu vermeiden.“ Alle Blutgruppen werden gebraucht.

Kerstin Wosky hat Blutgruppe A, Rhesusfaktor positiv – die häufigste Blutgruppe in der Region, die auch am häufigsten gebraucht wird. Sie ist eine der Ersten an diesem Nachmittag. Schon zum zwölften Mal wird sie heute Blut abgeben für das Leben anderer Menschen. „Ich gehe spenden, weil das Blut gebraucht wird“, sagt die 37-Jährige. „Wie schnell kann man denn selbst in die Lage kommen, Blut zu brauchen.“ Beim letzten Mal hat sie sich auch gleich noch als Knochenmark-Spenderin typisieren lassen.

Lebensereignisse geben zu denken

Die meisten Menschen spenden wie Kerstin Wosky Blut, weil sie wissen, dass das Blut gebraucht wird, um Leben zu retten, und dass es durch nichts zu ersetzen ist, sagt DRK-Mitarbeiterin Ramona Pötschke. Für viele gibt es auch einen ganz persönlichen Anlass, weiß sie: die Geburt des ersten Kindes, ein Unfall oder die Operation eines Familienangehörigen. Ein Mittfünfziger ist erst vor Kurzem zum Spender geworden, als er nach einer Hüft-OP erfahren hat, dass dafür 30 Blutkonserven gebraucht wurden. „Das hat mir wirklich zu denken gegeben“, sagt er. Und jetzt wolle er auch etwas zurückgeben.

Wie immer muss Kerstin Wosky vor der Blutspende zuerst mal einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie angeben muss, ob sie im Moment oder in jüngster Zeit gesundheitliche Probleme hatte und welche Medikamente sie genommen hat oder nimmt. Dann bestimmt ein DRK-Mitarbeiter aus einen Tropfen Blut ihren Hämoglobin-Wert. Eine Ärztin ist da, die beurteilt, ob Kerstin Wosky heute spenden darf. Sie darf! 500 Milliliter Blut fließen wenig später aus ihrem rechten Arm in einen Vakuumbeutel. Das alles dauert keine halbe Stunde.

Noch am Abend wird der Blutbeutel zusammen mit den anderen Spenden zur Verarbeitung ins Institut für Transfusionsmedizin nach Dresden gebracht. Schon morgen wird es verarbeitet sein und kann Leben retten. Rund 700 Blutspenden werden jeden Tag in Sachsen gebraucht.

Am Abend ist von den liebevoll zurechtgemachten Tellern in Königswartha nicht viel übrig. Die Mitarbeiter vom DRK-Blutspendedienst und die freiwilligen Helfer freuen sich. Und sie können aufatmen: 62 Menschen sind diesmal zum Blutspende-Termin nach Königswartha gekommen – fast so viele wie immer.

Eine Übersicht über Blutspendetermine in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter: www.blutspende-nordost.de

Gespendet werden kann zum Beispiel am Montag, 13 bis 18 Uhr, im Krankenhaus Bautzen; am Dienstag, 15.30 bis 19 Uhr, in der Oberschule Elstra oder am Donnerstag, 15 bis 19 Uhr, in der HEC Fachschule in Kamenz.

