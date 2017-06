Lebensretter bekommen 7 500 Euro Um die Rettungsschwimmer aus dem Kreis zu unterstützen, hilft die Stadt mit Fördergeldern.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Bezirk Niederes Elbtal hat 7 500 Euro aus der Vereinsförderung für die Rettungsschwimmer erhalten. Den Scheck übergab Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) persönlich an Steffen Hausch, den Geschäftsführer des DLRG-Ortsvereins. Das Geld dient der Unterstützung der Rettungsschwimmerausbildung im Wellenspiel Meißen. „Die DLRG Niederes Elbtal betreibt Prävention, indem sie über die Gefahren im und am Wasser aufklärt und sich in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung einsetzt“, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso.

So seien im vergangenen Jahr rund 350 Schwimm- und 100 Rettungsschwimmprüfungen abgenommen worden. Die Stadt stellt jährlich Geld für die Vereinsförderung bereit. Am 3. Mai 2017 hatte der Sozial- und Kulturausschuss über die Mittel aus dem Haushalt abgestimmt. Übrigens: Die Rettungsschwimmer sind ständig auf der Suche nach engagiertem Nachwuchs. Wer mitmachen möchte, findet alle wichtigen Kontakte und Informationen unter https://meissen.dlrg.de

