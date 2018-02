LebensRäume bauen vier neue Mietshäuser

zurück Bild 1 von 3 weiter Am Rande des WK X, gegenüber der Grünewaldpassage, werden in den nächsten Monaten vier Einfamilienhäuser errichtet, in die man sich einmieten kann. Zum Jahresende soll der Erstbezug sein. Foto: Uwe Schulz Am Rande des WK X, gegenüber der Grünewaldpassage, werden in den nächsten Monaten vier Einfamilienhäuser errichtet, in die man sich einmieten kann. Zum Jahresende soll der Erstbezug sein. Foto: Uwe Schulz

Statt des typischen Schlauch-Bads entstand am Elsterbogen per Zuschnittsänderung ein recht geräumiges Badezimmer. Als „Wohnidee des Monats“ werden solche und ähnliche Lösungen aktiver vermarktet. Foto: LebensRäume

Über sechs sehr gut ausgelastete Gästewohnungen verfügt die LebensRäume-Genossenschaft in Hoyerswerda. In einer davon, im WK I gelegen, lud Vorstandschef Axel Fietzek gestern Medienvertreter zu Kaffee und zu belegten Brötchen ein. Foto: Mirko Kolodziej

In eine ihrer sechs Gästewohnungen hatte die LebensRäume-Genossenschaft Hoyerswerda gestern Journalisten eingeladen, um auf die nächsten Monate vorauszublicken. „Wir wollen ja schließlich über Wohnungen reden“, begründete LebensRäume-Vorstand Axel Fietzek den Termin außerhalb seines üblicherweise für Gespräche mit der Presse genutzten Büros. Insgesamt will die Genossenschaft dieses Jahr rund sechs Millionen Euro investieren, rund eine halbe Million mehr als im vorigen Jahr. Hier sind einige der anstehenden Projekte:

Mietshäuser Dürerstraße

Während von 28 Grundstücken im LebensRäume-Eigenheimbaugebiet im WK X inzwischen 27 vergeben beziehungsweise sogar bereits bebaut sind, hat die Genossenschaft ihre Pläne für die Errichtung von vermietbaren Einfamilienhäusern konkretisiert. Vier Gebäude mit jeweils 100 bis 110 Quadratmetern Wohnfläche sollen genau gegenüber der Grünewaldpassage entstehen. „Sie sollen zu Weihnachten in den Markt gehen“, sagt Axel Fietzek.

Paketbox im WK V

An der Albert-Schweitzer-Straße lassen die LebensRäume derzeit eine Briefkasten-Anlage für Pakete bauen. Die Genossenschafter an Schweitzerstraße und Heimstraße können sich künftig dorthin ihre Pakete liefern lassen. Nötig ist allerdings eine Registrierung, damit die Betreffenden per Mail oder Kurzmitteilung bei einer Lieferung ihren Zugangscode für die Öffnung des richtigen Türchens bekommen können. „Wir wollen herausfinden, ob es einen signifikanten Bedarf gibt“, erklärt Fietzek mit Verweis darauf, dass Online-Einkauf immer beliebter wird. Billig wird das Ganze nicht. Die Genossenschaft gibt rund 10 000 Euro aus. Sollte das Angebot ankommen, wird man wohl für künftige Folgeprojekte über eine Gebühr oder eine Umlage auf die Miete nachdenken müssen.

Wohnidee des Monats

Am Elsterbogen hat man aus einer bisherigen Drei- eine Zweiraumwohnung gemacht. Im Ergebnis gibt es mehr Platz für Bad und Küche. Das Ergebnis wird jetzt offensiv kommuniziert. Die Genossenschaft hat sich vorgenommen, mehr als bisher deutlich zu machen, dass man mit handelsüblichen Neubauwohnungen eine ganze Menge anstellen kann. Daher soll nun jeden Monat eine neue „Wohnidee“ veröffentlicht werden. Motto: „Wir haben uns da mal eine Platte gemacht“. Fietzek sagt, man könne für viele Bedürfnisse auch im Neubau sehr individuelle Lösungen finden.

Neue technische Hilfsmittel

Ein weiteres neues Projekt heißt „LebensRäume in 360° erleben“. Neu bezugsfertige Wohnungen kann man im Internet nicht nur virtuell „begehen“. Mietinteressenten können sogar, während sie zu Hause auf der Couch sitzen, die Wände ausmessen.

Und während Genossenschafter zum Beispiel schon längere Zeit online die aktuellen Heizungs- oder Wasserverbräuche abrufen können, soll nicht nur das bald noch leichter werden. Die LebensRäume arbeiten nämlich an einer eigenen App fürs mobile Internet. Wer einen Schaden melden oder einen Termin vereinbaren möchte, soll das in Zukunft sozusagen via Fingertipp auf Smartphone beziehungsweise Tablet erledigen können.

zur Startseite