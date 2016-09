Lebensmüder klettert aufs Dach Polizei und Feuerwehr waren am Mittag zu einem besonderen Rettungseinsatz gerufen worden.

In der Rößchengrundstraße waren Polizei und Feuerwehr am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden. Ein 21-jähriger Mann, der sich als Ausländer in Döbeln aufhält, war auf ein Gebäudedach geklettert und drohte herunterzuspringen. Mit Hilfe eines Dolmetschers konnte der junge Mann davon abgehalten und mit einer Drehleiter vom Dach herunter geholt werden.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. (DA)

